لابا.. «حالة نادرة» بين هدافي الدوريات الكبرى حول العالم



عمرو عبيد (القاهرة)



كالعادة، وضع لابا كودجو هداف العين القدير نفسه في صدارة قائمة هدافي «دورينا»، منذ بداية النسخة الحالية، مؤكداً إصراره على الاستمرار في كتابة التاريخ، بأهداف الغزيرة مع «الزعيم» خلال السنوات الماضية، إلا أن الأمر لا يقتصر على توهّج «لابا» محلياً، بل يمتد إلى قائمة خاصة «نادرة»، على صعيد كبار هدافي بطولات الدوري حول العالم، في آخر 5 سنوات.

حصد لابا جائزة «الجائزة الذهبي» في دوري أدنوك للمُحترفين، 4 مرات في آخر 6 سنوات، بدأها في موسم 2019-2020، ثم انتزع «ثُنائية متتالية» في 2021-2022 و2022-2023، قبل العودة إلى القمة في الموسم الماضي، 2024-2025، وسيطر لابا على المشهد التهديفي في «دورينا» بصورة غير عادية في تلك السنوات، وهو نجاح لم يصادفه إلا هدّاف «عالمي» واحد آخر، مقارنة بوضع مختلف تماماً في أغلب بطولات الدوري الكُبرى، عربياً وعالمياً!

وبالانتقال إلى النُسخ الأخيرة من الدوري السعودي، فإن أقصى ما بلغه أبرز الهدافين من «سيطرة» على جائزة الهدّاف، مثّله «الأسطوري» كريستيانو رونالدو، وكذلك «المُخضرم» عبد الرزاق حمدالله، بعدما تمكّن كل منهما من حصد لقب الهداف مرتين، في 2024 و2025 بالنسبة للبرتغالي، و2020 و2023 للمغربي، وهو ما تكرر أيضاً في الدوري القطري، حيث فاز أكرم عفيف بلقب الهداف مرتين بقميص السد، في 2020 و2024، مقابل مرتين للكيني مايكل أولونجا مع الدحيل، في 2022 و2023 توالياً.

أما في الدوري المصري الممتاز، فلم يتمكن أي لاعب من اقتناص الجائزة الذهبية أكثر من مرة واحدة، إذ فاز بها 6 لاعبين مختلفين، بداية من عبد الله السعيد مع بيراميدز عام 2020، مروراً بـ«زيزو» مع الزمالك ومابولولو «الاتحاد السكندري» في 2022 و2023، بينما حصدها 3 لاعبين من الأهلي في باقي المواسم، وهم محمد شريف، وسام أبوعلي، وإمام عاشور، على الترتيب.

على الصعيد العالمي، لا يتفوق على «ماكينة أهداف الزعيم» إلا لاعب واحد فقط، هو «الصاروخ» الفرنسي كيليان مبابي، الذي لم يُنافسه أحد على الإطلاق في الدوري الفرنسي طيلة تلك السنوات، فبعد موسم استثنائي في 2019-2020، وحصوله على جائزة الهداف «مناصفة» مع وسام بن يدر، زاد مبابي رصيده لاحقاً إلى 5 ألقاب متتالية، منفرداً دون شريك، وجاء آخرها في موسم 2023-2024، بفارق جائزة وحيدة عن «لابا»، وبعد مغادرته باريس سان جيرمان، تشارك ديمبيلي وجرينوود في «الحذاء الذهبي» بالموسم الماضي.

ولم يتمكن أحد آخر في البطولات الكُبرى من مجاراة مبابي أو لابا، إذ حصد إيرلينج هالاند جائزة هداف «البريميرليج» مرتين خلال تلك الفترة، في موسمين متتاليين، 2022-2023 و2023-2024، وهو ما حصده محمد صلاح في 2021-2022 و2024-2025، لكنه شارك هيونج مين سون في اللقب الأول، وفاز جيمي فاردي وهاري كين بجائزة واحدة.

وبعد رحيل «الأسطوري» ليونيل ميسي عن برشلونة، عرفت «الليجا» 4 هدافين جُدداً مختلفين في السنوات الأخيرة، إذ كان ميسي آخر من تُوّج بجائزة «بيتشيتشي» مرتين متتاليتين، في موسمي 2019-2020 و2020-2021، ووقتها كان «الساحر» يملك 5 جوائز متتالية منذ موسم 2016-2017، أما «كابوكانونيري» الإيطالية، فكان تشيرو إيموبيلي الوحيد الذي فاز بها مرتين في 2019-2020 و2021-2022، وفي «البوندسليجا»، حصد ليفاندوفسكي 3 ألقاب متتالية منذ بداية تلك الفترة، بين 2020 و2022، بل إنه امتلك 5 جوائز متتالية بداية من موسم 2017-2018، مقابل تتويج هاري كين مرتين، في آخر موسمين، ويبدو المُرشح الأول لحصد الثالثة توالياً هذا الموسم.

