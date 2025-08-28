هذا الرقم من المستحيل تحطيمه في دوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)

اقتحم نجم برشلونة الإسباني لامين يامال الساحة الأوروبية في موسم 2023/2024 كواحد من ألمع المواهب في كرة القدم، ويعد دوري أبطال أوروبا مرادفاً لليالي الساحرة والأهداف الأسطورية والأرقام القياسية التي لا تنسى، ومع ذلك أصبح هناك رقم قياسي بعيد المنال عن النجم الإسباني، وهو لقب أصغر لاعب يشارك لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأصبح يامال، بعمر 16 سنة و68 يوماً، أصغر ثاني أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا في الجولة الأولى من موسم 2023/24، بعد 11 يوماً من تسجيله في أول ظهور له مع منتخب إسبانيا الأول في المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا 7-1 على جورجيا.

ثم أصبح الإسباني، أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مرحلة خروج المغلوب، عندما بدأ مباراة الذهاب في دور الـ16 ضد نابولي، بعمر 16 عاماً و223 يوماً، لكن من هو أصغر لاعب على الإطلاق يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا؟

يعود هذا الشرف ليوسف موكوكو، الذي شارك لأول مرة مع بوروسيا دورتموند في سن 16 عاماً و18 يوما فقط، في فوز فريقه 2-1 على زينيت في 8 ديسمبر 2020.

وحطّم المهاجم الألماني، الذي تدرّج في صفوف سانت باولي قبل انضمامه إلى دورتموند عام 2016، الرقم القياسي الذي كان يحمله سابقا سيليستين بابايارو، الذي شارك لأول مرة مع أندرلخت البلجيكي عام 1994 في سن 16 عاماً و86 يوماً.

وفي موسم 1994-1995، أصبح بابايارو، الظهير الأيسر النيجيري، أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا عندما شارك أساسيا مع أندرلخت ضد ستيوا في دور المجموعات، وحطم ظهوره الأول أكثر من رقم قياسي، حيث أصبح بابايارو أصغر لاعب يطرد في البطولة بعد 37 دقيقة.

أصغر اللاعبين في تاريخ دوري أبطال أوروبا

1- يوسف موكوكو: (16 سنة و18 يوماً)

2- لامين يامال: (16 سنة و68 يوماً)

3- سيليستين بابايارو: (16 سنة و86 يوماً)

4- ريان شرقي: (16 سنة و102 يوم)

5- ألين خليلوفيتش: (16 سنة و128 يوماً)

6- يوري تيليمانس: (16 سنة 148 يوماً)