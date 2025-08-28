الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر سيتي يرفض بيع سافينيو لتوتنهام

مانشستر سيتي يرفض بيع سافينيو لتوتنهام
28 أغسطس 2025 12:43

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن «مواجهات نارية»
سان جيرمان يصطدم ببايرن ميونيخ وبرشلونة وتوتنهام في «الشامبيونزليج»


ذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أبلغوا مسؤولي نادي توتنهام بأنهم لن يقوموا ببيع سافينيو هذا الصيف.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن عدة تقارير أشارت إلى أن توتنهام مستعد لتقديم عرض محسن يقدر بـ6. 60 مليون جنيه إسترليني (6. 81 مليون دولار) للمهاجم البرازيلي.
ولكن مانشستر سيتي رفض عروضاً سابقة، وأبلغ توتنهام أن اللاعب لن يرحل عن الفريق مهما كان الثمن، وجاءت هذه الأنباء بمثابة انتكاسة لمحاولات توتنهام تعزيز صفوف الفريق، الذي يدربه توماس فرانك، وذلك بعد أن فشل النادي في التعاقد مع لاعبين بارزين سابقاً خلال فترة الانتقالات الحالية.
وكان مورجان جيبس وايت يعتزم الخضوع للفحص الطبي الشهر الماضي، بعد أن قام توتنهام بتفعيل الشرط الجزائي في عقده، ولكن نوتنجهام فورست حجب الصفقة.
وبعدها فشل توتنهام، الذي يسعى لتعويض رحيل سون هيونج مين واللاعب المصاب جيمس ماديسون، في التعاقد مع إيبريشي إيزي، لاعب كريستال بالاس، الذي فضل الانتقال لأرسنال في صفقة بلغت حوالي 5. 67 مليون جنيه إسترليني بعد أن كان متوقعاً أن ينضم لتوتنهام.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
توتنهام
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©