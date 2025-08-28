مانشستر سيتي يرفض بيع سافينيو لتوتنهام



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أبلغوا مسؤولي نادي توتنهام بأنهم لن يقوموا ببيع سافينيو هذا الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن عدة تقارير أشارت إلى أن توتنهام مستعد لتقديم عرض محسن يقدر بـ6. 60 مليون جنيه إسترليني (6. 81 مليون دولار) للمهاجم البرازيلي.

ولكن مانشستر سيتي رفض عروضاً سابقة، وأبلغ توتنهام أن اللاعب لن يرحل عن الفريق مهما كان الثمن، وجاءت هذه الأنباء بمثابة انتكاسة لمحاولات توتنهام تعزيز صفوف الفريق، الذي يدربه توماس فرانك، وذلك بعد أن فشل النادي في التعاقد مع لاعبين بارزين سابقاً خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان مورجان جيبس وايت يعتزم الخضوع للفحص الطبي الشهر الماضي، بعد أن قام توتنهام بتفعيل الشرط الجزائي في عقده، ولكن نوتنجهام فورست حجب الصفقة.

وبعدها فشل توتنهام، الذي يسعى لتعويض رحيل سون هيونج مين واللاعب المصاب جيمس ماديسون، في التعاقد مع إيبريشي إيزي، لاعب كريستال بالاس، الذي فضل الانتقال لأرسنال في صفقة بلغت حوالي 5. 67 مليون جنيه إسترليني بعد أن كان متوقعاً أن ينضم لتوتنهام.