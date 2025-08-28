الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بيرلو يقود مشروع يونايتد بطموح «المحترفين»

بيرلو يقود مشروع يونايتد بطموح «المحترفين»
28 أغسطس 2025 13:30


معتصم عبدالله (دبي)

اختار نادي يونايتد، منذ ظهوره الأول في دوري الدرجة الثانية موسم 2020-2021، أن يكون مختلفاً، والفريق الذي انطلق من قلب المدينة الرياضية في دبي رفع شعار: «نحن عائلة، متحدون، ننمّي الرقي»، مؤكداً أنه ليس مجرد نادٍ كروي، بل مجتمع متكامل يفتح أبوابه أمام المواهب ويستقطب الخبرات ليصنع مساراً استثنائياً في كرة الإمارات.
خلال أربعة مواسم فقط، قطع يونايتد خطوات لافتة على سلم المنافسة: ثامناً في ظهوره الأول في دوري الثانية «2021-2022»، وصيفاً في الموسم التالي وصاعداً إلى «الأولى» 2022-2023، سادساً في موسمه الأول بالمستوى الأعلى «2023-2024»، ورابعاً في الموسم الماضي «2024-2025»، ليصبح رقماً صعباً بين أندية دوري الدرجة الأولى.
ولم يقتصر نجاح النادي الجديد على النتائج، بل جذب أسماء لامعة من اللاعبين والمدربين، فسبق أن قاده الهولندي آرنو بواتينج مدرب الوحدة السابق، كما ضم خبرات محلية مثل فارس جمعة وأحمد راشد، إضافة إلى البرتغالي أدريان سيلفا، لاعب الوحدة وسبورتنج لشبونة وليستر سيتي السابق.
وخطف يونايتد الأضواء قبل انطلاق الموسم الحالي بتعاقده مع السويسري هاريس سيفيروفيتش نجم الوصل والنصر السابق، إلى جانب صفقات محلية نوعية أبرزها: طارق أحمد، حسين عباس، وسالم خيري.
أما الخطوة الأبرز، جاءت بالتعاقد مع الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو لقيادة الفريق، في خطوة وصفها الرئيس التنفيذي للنادي المولدوفي إيلي سيبانو بأنها «ليست بحثاً عن الاسم الكبير، بل استثماراً في مشروع طويل المدى».
وقال سيبانو، الحارس الدولي السابق لمنتخب مولدوفا، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على هامش قرعة الكأس الأغلى: «اختيار بيرلو جاء لأنه يتماشى مع مشروعنا، هو مدرب يعمل على تطوير الفريق وتحقيق أهدافنا الرياضية، نحن ننافس لنفوز، لا لنصنع ضجة إعلامية».
وأكد أن طموحات يونايتد هذا الموسم تتجاوز الدوري، وتمتد إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة: «في الموسمين الماضيين خرجنا من الدور الثاني، لكننا الآن نطمح للوصول إلى أبعد نقطة، ومواجهة فرق دوري المحترفين على أكبر الملاعب».
وأضاف: «بعد إنهاء الموسم الماضي ضمن الأربعة الأوائل في الدوري، نتطلع هذا العام إلى مواصلة التقدم، حلمنا هو الصعود إلى دوري المحترفين، لكننا نتعامل بواقعية، خطوة بخطوة، مباراة بمباراة».
وعن تقييمه لمستوى الكرة الإماراتية، قال: «يكفي أن العين تُوج بدوري أبطال آسيا قبل موسمين، والشارقة فاز بالبطولة القارية الثانية العام الماضي، هذا دليل على أن المستوى يتطور، ويجعلنا جميعاً نفخر بما وصلت إليه كرة الإمارات».

الإمارات
دبي
إيطاليا
بيرلو
دوري الدرجة الثانية
