ليفربول «ملك» ما بعد الـ«90» في «البريميرليج»!

معتز الشامي (أبوظبي)



قاد النجم الإنجليزي الشاب ريو نجوموها «16 عاماً»، والذي خاض أولى مبارياته الاحترافية، ليفربول إلى الفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، بنتيجة 3-2، بهدف قاتل في الدقيقة 100.

وبلغ توقيت الهدف 99:44، أي أقل بقليل من دقيقة من أحدث هدف فوز في تاريخ «البريميرليج»، والذي سجله كول بالمر لتشيلسي ضد مانشستر يونايتد، في ستامفورد بريدج، بالدقيقة 100:41 في 4 أبريل 2024.

وتكشف الأرقام وسجلات تسجيل الأهداف، أن ليفربول فاز بأكبر عدد من مباريات الدوري الإنجليزي، عن طريق أهداف اللحظة الأخيرة من أي فريق آخر في تاريخ المسابقة بواقع (46 مباراة)، وكان هدف الفوز الذي أحرزه نجوموها هو الأحدث.

وفي المجمل، فاز على 25 خصماً مختلفاً بأهداف الفوز في اللحظات الأخيرة في تاريخ «البريميرليج»، وفعل ذلك ضد كل من نيوكاسل وإيفرتون في 5 مناسبات مختلفة، أكثر من أي فريق آخر ضد منافس واحد.

وفي المركز الثاني يأتي أرسنال، حيث فاز في 34 مباراة بأهداف في الدقيقة ما بعد 90، وكان آخرها عن طريق مارتن أوديجارد في ساوثهامبتون في اليوم الأخير من موسم 2024-25 في 25 مايو 2025.

وجاءت 3 من أهدافهم الثمانية الأخيرة في اللحظات الأخيرة عن طريق أهداف عكسية، بينما فازوا بما يقرب من ضعف عدد المباريات في ملعب الإمارات بأهداف في الدقيقة 90 (13 مباراة) مقارنة بما فازوا به في هايباري (7 مباريات).

وفي المقابل، من هو الفريق الذي استقبل أكبر عدد من أهداف الفوز في اللحظات الأخيرة في تاريخ الدوري الإنجليزي؟، حيث يعد توتنهام بـ(27 هزيمة) هو الفريق الذي خسر مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب أهداف ففي اللحظات الأخيرة أكثر من أي فريق آخر في تاريخ المسابقة.

وكان آخرها في موسم 2023-2024 ضد وولفرهامبتون، عندما حسم هدف ماريو ليمينا في الدقيقة 97 النقاط الثلاث ضد توتنهام بفوزه 2-1 على ملعب مولينيو.

وتُعد هذه هي الهزيمة الوحيدة في اللحظات الأخيرة التي مُني بها أنجي بوستيكوجلو في 76 مباراة مدرباً في الدوري الإنجليزي، وفي المركز الثاني، يأتي أستون فيلا بواقع (26 هزيمة) ثلاث منها تحت إدارة المدرب الحالي أوناي إيمري.

أكثر الرابحين بعد الـ90

ليفربول: 46

أرسنال: 34

مانشستر يونايتد: 32

توتنهام: 32

تشيلسي: 29

إيفرتون: 26

مانشستر سيتي: 22

نيوكاسل: 22

وستهام: 18

أستون فيلا: 17



أكثر الخاسرين بعد الـ90

توتنهام: 27

أستون فيلا: 26

إيفرتون: 23

فولهام: 22

وستهام: 22

مانشستر سيتي: 20

نيوكاسل: 19

ولفرهامبتون: 19

ليستر سيتي: 18

ساوثهامبتون: 18