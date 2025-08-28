قرعة سهلة لأرسنال وسيتي وتشيلسي وليفربول في كأس رابطة المحترفين



لندن (د ب أ)

أسفرت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم عن وقوع أندية ارسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي في مواجهة أندية تنافس بدوري الدرجة الأولى، ويلتقي أرسنال، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، مع فريق بورت فايل بقيادة دارين مور، بينما يواجه تشيلسي فريق لينكولن سيتي، ويلتقي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع مضيفه هدرسفيلد.

ويخرج فريق جريمسبي تاون، الذي أطاح بمانشستر يونايتد من الدور الثاني، لملاقاة مضيفه شيفيلد وينزداي المنافس بدوري الدرجة الأولى، والذي أطاح بليدز يونايتد. وفي مباراة ديربي، يستضيف كريستال بالاس فريق ميلوول، في تكرار لمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي التي شهدت إصابة جان فيليب ماتيتا بجروح خطيرة على يد حارس المرمى السابق ليام روبرتس.

ويستضيف ليفربول فريق ساوثهامبتون المنافس بدوري الدرجة الأولى، كما يستضيف نيوكاسل حامل اللقب فريق برادفورد، ويلتقي توتنهام، بقيادة مدربه توماس فرانك، مع ضيفه دونكاستر روفرز المنافس بالدرجة الأولى.

ويشهد الدور الثالث مباراتين بين فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي برينتفورد مع أستون فيلا، وولفرهامبتون مع إيفرتون. وفي مباريات أخرى يلتقي بيرنلي مع كارديف فولهام مع كامبريدج وبارنسلي مع برايتون وسوانزي سيتي مع نوتنجهام فورست.