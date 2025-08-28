الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

تعرف على أصغر هدّافي «البريميرليج» عبر التاريخ!

تعرف على أصغر هدّافي «البريميرليج» عبر التاريخ!
28 أغسطس 2025 14:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)
خطف ريو نجوموها، في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز، هدف الفوز لفريق ليفربول ضد نيوكاسل في الدقيقة 100 (3-2)، ليحقق الريدز 3 نقاط غالية، في ملعب سانت جيمس بارك، وبعد هدفه في مرمى نيوكاسل، أصبح الموهبة الإنجليزية نجوموها، 16 عاما، رابع أصغر هدّاف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن من هم أصغر هدافي البريميرليج عبر التاريخ؟

- جيمس فوجان/ 16 عاماً و270 يوماً 
إيفرتون ضد كريستال بالاس، 10 أبريل 2005

أصبح جيمس فوجان أصغر هدّاف في الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل 2005، عندما سجل الهدف الرابع في فوز إيفرتون 4-0 على كريستال بالاس في جوديسون بارك.

- جيمس ميلنر/ 16 عاماً و356 يوماً
ليدز يونايتد ضد سندرلاند، 26 ديسمبر 2002

احتفظ جيمس ميلنر بالرقم القياسي كأصغر هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة تقل قليلاً عن عامين ونصف العام، بعد أن سجل لصالح ليدز يونايتد في مرمى سندرلاند في 2002.

- واين روني/ 16 عاماً و360 يوماً
إيفرتون ضد أرسنال، 19 أكتوبر 2002

سجل واين روني هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2002 في فوز إيفرتون 2-1 على حامل اللقب أرسنال في جوديسون بارك، وأنهى هدف روني في الوقت بدل الضائع سلسلة أرسنال الخالية من الهزائم على مدار 30 مباراة، وكانت هذه أول هزيمة للجانرز في 24 مباراة خارج أرضه في البريميرليج.

- ريو نجوموها/ 16 عاماً و361 يوماً
ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، 25 أغسطس 2025
وسجل ريو نجوموها هدف الفوز المذهل في الدقيقة 100 في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول. وبعد 4 أيام فقط من عيد ميلاده السابع عشر، ليمنح ليفربول النقاط الثلاث، ليصبح أصغر هدّاف في تاريخ «الريدز»، كما حطم الرقم القياسي لمايكل أوين (17 سنة و143 يوماً) باعتباره أصغر لاعب يسجل لأول مرة في تاريخ ليفربول في الدوري.

واين روني
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
ليفربول الإنجليزي
