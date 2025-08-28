الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختبار كلاسيكي ينتظر «حصان العمر» في كأس البريدرز

اختبار كلاسيكي ينتظر «حصان العمر» في كأس البريدرز
28 أغسطس 2025 15:00

   
عصام السيد (أبوظبي)
حظي المهر «سوفرينتي» لجودلفين بالعديد من الإشادات خلال مسيرته في عمر الثلاث سنوات، ولكن بعد فوزه الساحق بفارق عشرة أطوال في سباق ترافيرس ستيكس (الفئة الأولى) بمضمار سباق ساراتوجا في 23 أغسطس، بدأ السؤال يتجه نحو ما إذا كان يُصنّف من بين أفضل الخيول العظيمة.
«تُحدّد الأفضلية باختبار الزمن»، هكذا وضّح مدربه بيل موت، عضو قاعة المشاهير، بابتسامة قائلاً: «انظر إلى أفضل الخيول المهجنة الأصيلة التي قدّمت أداءً رائعاً لأكثر من موسم، إذا أرادوا وصف سوفرينتي بالأفضل فلن أجادلهم».
وعلى الرغم من أن المنافسة التي واجهها «سوفرينتي» في ترافيرس ربما لم تكن بنفس مستوى صلابة مواجهاته السابقة المظفرة في كنتاكي ديربي (الفئة الأولى) وبلمونت ستيكس (الفئة الأولى)، فإنه تعامل معها كما ينبغي، محققاً أول فوز بفارق عشر أطوال في مسيرته، مسجلاً زمناً رائعاً قدره 2:00:84 دقيقة في سباق الميل وربع. 
وقال موت: «نادراً ما يتجاوز الخيول، أعتقد أنه يميل للانتظار قليلاً أحياناً، لم أتوقع رؤيته يتصدر بهذا القدر، لم أتفاجأ بفوزه، لكنني كنت أعلم أنهم سيخوضون السباق، وقد فعل ذلك بسهولة تامة».
ولم تظهر على «سوفرينتي» أي علامات إرهاق، ومع انتهاء منافسات الخيول الأصيلة بعمر ثلاث سنوات، سينتقل التركيز الآن إلى مواجهة الخيول الأكبر سناً في الأول من نوفمبر في سباق كأس البريدرز الكلاسيكي (G1) في ديل مار.
قال موت: «نعم، لقد فزنا بسباق ترافيرس ولكن في الوقت نفسه، سنخوض أصعب اختبار قد يخوضه هذا العام إذا شارك في سباق كأس البريدرز الكلاسيكي، أنا متأكد من أن الآخرين سيشعرون بالقلق منه بقدر ما نشعر بالقلق على الجميع».
وأشاد الفارس الفائز جونيور ألفارادو بـ«سوفرينتي» ومدربه وقال الفارس: «هذا حصان العمر» جميع انتصاراتي الكبيرة تأتي منه، لا يسعني إلا أن أشكر فريق جودلفين وبيل موت على ثقتهم بي ومنحهم لي فرصة قيادة هذه الخيول الرائعة.
وسيواصل «سوفرينتي» تدريبه في ساراتوجا طوال الفترة التي تسبق انطلاقته المحتملة في السباق الذي تبلغ قيمته 7 ملايين دولار، دون أي سباقات مخططة بين السباقات، والفوز هناك سيضمن بالتأكيد فوز ابن «إنتو ميسشيف» بلقب حصان العام، حيث صرّح موت بأنه يعتقد أنه قد حسم بالفعل لقب بطل الخيول البالغة من العمر 3 سنوات.

