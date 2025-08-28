2.5 مليار يورو جوائز دوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) رسمياً عن تفاصيل توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، الذي يشهد انطلاق مرحلته الموسعة بمشاركة 36 فريقاً، حيث يحصل كل نادٍ على مبلغ ثابت قدره 18.62 مليون يورو عند بلوغ مرحلة الدوري، إضافة إلى ذلك، يحصل كل فريق على 2.1 مليون يورو عن كل فوز، و700 ألف يورو عن كل تعادل.

وترتفع المكافآت بشكل ملحوظ في أدوار خروج المغلوب، حيث يحصل الفريق المتأهل إلى دور الـ16 على 11 مليون يورو، بينما يحصل كل فريق من الأندية التي تلعب في الأدوار الإقصائية قبل دور الـ16 على مليون يورو.

ويحصل المتأهل إلى ربع النهائي على 12.5 مليون يورو إضافية، بينما يحصد المتأهل إلى نصف النهائي 15 مليون يورو، والمتأهل إلى النهائي، الذي يُقام في ملعب بوشكاش آرينا، في بودابست، 30 مايو 2026، على 18.5 مليون يورو، والفائز باللقب على 6.5 مليون يورو إضافية.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي نظام مكافآت التصنيف لمرحلة الدوري، بقيمة مبدئية قدرها 275 ألف يورو لكل مركز، ويحصل النادي الأقل تصنيفاً على هذا المبلغ، بينما يمكن أن يحصل الفريق الأعلى تصنيفاً على ما يصل إلى 9.9 مليون يورو إضافية.

وإضافة إلى ذلك، خصص الاتحاد 30 مليون يورو للأندية التي شاركت في التصفيات، أما الأندية التي خرجت من التصفيات قبل بلوغ مرحلة الدوري، تحصل على 4.29 مليون يورو.

ويوزع الاتحاد الأوروبي 3.317 مليار يورو على جميع المسابقات الأوروبية هذا الموسم، حيث يخصص 2.467 مليار يورو (74.38%) منها لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، و565 مليون يورو (17.02%) للدوري الأوروبي، و285 مليون يورو (8.60%) لدوري المؤتمرات الأوروبية، ويعمل هذا الهيكل المالي على تعزيز دور دوري أبطال أوروبا ليس فقط باعتبارها المنافسة الرياضية الأهم في أوروبا، بل باعتبارها المحرك المالي الأكبر لها.