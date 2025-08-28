سلتيك.. «صدمة مروعة» في «أبطال أوروبا»!

معتز الشامي (أبوظبي)



فشل سلتيك الاسكتلندي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد «هزيمة مذلة» أمام كايرات ألماتي، حيث حقق الفريق الكازاخستاني مفاجأة مدوية بفوزه 3-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراتين بالتعادل السلبي.

وكانت ليلة كارثية في تاريخ سلتيك العريق، وواحدة من أسوأ النتائج في تاريخ النادي، ولها عواقب مالية وخيمة، حيث خسر النادي 40 مليون يورو من مكافأة دوري أبطال أوروبا.

وأبدى مشجعو سلتيك غضبهم من قلة التعاقدات هذا الصيف، حيث لم يتجاوز استثمار النادي 3.53 مليون يورو، في حين أنفق 225 نادياً أكثر خلال فترة الانتقالات الحالية.

كما تعرض مدرب الفريق بريندان رودجرز لانتقادات لاذعة، إذ كان على سلتيك تجاوز كايرات بسهولة، نظراً لفارق الإمكانيات بين الفريقين، وقيمة تشكيلة سلتيك أعلى من الفريق الكازاخستاني بـ117 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت، وتحتل صدمة خروج سلتيك المرتبة الثانية في تاريخ دوري أبطال أوروبا بناء على تصنيفات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا».

ويحتل سلتيك حالياً المركز 57 في تصنيفات الاتحاد الأوروبي، بينما يحتل كايرات ألماتي المركز 244، حيث يفصل الناديين 187 مركزاً، وهو ثاني أكبر فارق بين فريقين خرجا من دوري أبطال أوروبا بما في ذلك التصفيات.

ويتصدر خروج شريف تيراسبول «مولدوفا» على يد إيبيريا تبليسي «جورجيا» عام 2019 القائمة، حيث بلغ الفارق بين الناديين 208 مراكز، وكان الفريق الكازاخستاني قد فاز على سلوفان براتيسلافا ليتأهل إلى الملحق ضد سلتيك، ويحتل هذا الفوز المركز الرابع بقائمة أكبر مفاجآت الإقصاء في دوري أبطال أوروبا، حيث كان الفارق بين الناديين 184 مركزاً، وتأهل كايرات إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وتواجه بعض الأندية الأوروبية الكبرى رحلة طويلة إلى مدينة ألماتي الكازاخستانية.