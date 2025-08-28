الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اتحاد السلة يوزع الحقائب الإدارية

اتحاد السلة يوزع الحقائب الإدارية
28 أغسطس 2025 14:30

 
علي معالي (أبوظبي)

عقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الاجتماع الأول، برئاسة عبداللطيف الفردان، لتوزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء الجديد، بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً، وفاز فيها الفردان بمنصب الرئيس بالتزكية، وحضر الاجتماع الذي جرى في المقر الجديد للاتحاد، بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، جميع أعضاء المجلس.
قبل توزيع الحقائب، رحّب الفردان بالأعضاء الجدد في المجلس، وهم محمد صالح، وإبراهيم الحتاوي، وغالية المازمي، وكذلك بالأعضاء القدامى الذين تم تجديد الثقة فيهم من جانب الجمعية العمومية للاتحاد، وهم حمدان الزعابي، وعلي الأميري، وفريد القيواني، وبحسب اللوائح، اختار الفردان بوصفه رئيساً للاتحاد سالم المطوع عضواً بالمجلس الجديد.
وشكر الفردان الجمعية العمومية، والتي تصل إلى 18 نادياً على اختياره رئيساً للاتحاد بالتزكية، ومطالباً المجلس الجديد ببذل أقصى جهد لمواجهة التحديات المقبلة، في ظل المتغيرات الكثيرة المحيطة باللعبة، ورغبة الاتحاد الجديد في إحداث نقلة نوعية من ناحية اتساع رقعة اللعبة بالدولة، من خلال زيادة عدد الأندية، مع التخطيط بشكل جيد، حتى تعود اللعبة للمشاركات القارية والدولية بالشكل المناسب والقوي، إضافة إلى حرص الاتحاد على دعم أنديتنا التي تمثل الدولة في المشاركات الخارجية مثل شباب الأهلي والشارقة في دوري سوبر غرب آسيا.
وتم توزيع الحقائب الإدارية، بحيث يكون عبداللطيف الفردان رئيساً للاتحاد، وسالم المطوع الأمين العام، وحمدان سعيد الزعابي، الأمين العام المساعد، رئيس لجنة 3 ضد 3، وفريد القيواني، رئيس اللجنة المالية، وعلي حسن الأميري، رئيس اللجنة الفنية، ومحمد صالح آل علي، رئيس لجنة الحكام والقانون، وإبراهيم الحتاوي، رئيس لجنة الفعاليات المجتمعية، وغالية عبدالله المازمي، رئيس اللجنة النسائية.
ويضم المكتب التنفيذي عبداللطيف الفردان رئيساً، وفريد القيواني نائباً، وعضوية سالم المطوع، وحمدان سعيد الزعابي، وعلي حسن الأميري.

