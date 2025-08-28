اتحاد الكرة يعتمد مشاركة 46 فريقاً في «الأولى» و«الثانية» و«الثالثة»

معتصم عبدالله (دبي)



اعتمد اتحاد الكرة مشاركة 46 فريقاً في مسابقات أندية الأولى والثانية والثالثة للموسم الجديد 2025-2026، وذلك بالتزامن مع سحب قرعة التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقرعة كأس الاتحاد لأندية الدرجات الثلاث، والتي جرت بمقر الاتحاد في دبي.

وجاء العدد النهائي بعد انسحاب أندية إيليت فالكونز، ريجينال، وسبورتينج، حيث أصدرت لجنة الانضباط عقوبات مالية بحق الأندية المنسحبة، تمثلت في غرامة قدرها 125 ألف درهم لإيليت فالكونز، و50 ألفاً لكل من ريجينال وسبورتينج.

وتوزعت قائمة الموسم الجديد على 15 فريقاً في دوري الأولى، و14 فريقاً في دوري الثانية، و17 فريقاً في دوري الثالثة، ليصل الإجمالي إلى 46 نادياً.

وفي قرعة كأس الاتحاد بمشاركة 31 نادياً من الدرجتين الثانية والثالثة، أسفرت النتائج عن 14 مواجهة مباشرة، فيما ضمنت أندية تي أف سي، رمال الصحراء، وإي أف سي التأهل إلى الدور التالي بالقرعة، على أن يتأهل 17 فريقاً إلى دور الـ32، حيث تنضم إليها أندية دوري الأولى، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي المقرر على ملعب محايد، وتنطلق المنافسات 14 نوفمبر المقبل.

أما التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الأولى، فأفرزت مواجهات قوية أبرزها الإمارات أمام العروبة، مجد أمام مصفوت، سيتي مع حتا، والجزيرة الحمراء مع دبا الحصن، فيما تأهل الحمرية مباشرة إلى ربع النهائي، وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب ليتأهل فريقان فقط إلى دور الـ16 ويلتحقا بأندية دوري المحترفين، اعتباراً من 13 سبتمبر المقبل.

وأكد فهد إسماعيل الحوسني، نائب رئيس لجنة المسابقات، أن القرعة دشنت أجواء الحماس للموسم الجديد، مشيراً إلى أن عودة كأس الاتحاد، بعد غياب تمنح الأندية فرصة أكبر للتنافس، إلى جانب النظام الجديد لمسابقات الكؤوس الخاصة بالمراحل السنية، والذي يُقام بنظام المجموعات، مؤكداً أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير مسابقاته.

الأندية المشاركة

15 فريقاً- دوري الدرجة الأولى

14 فريقاً- دوري الدرجة الثانية

17 فريقاً- دوري الدرجة الثالثة