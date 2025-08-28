ديوكوفيتش يحاول حل «اللغز»: أعاني من بعض الصراعات الداخلية



واشطن (رويترز)

تأهل نوفاك ديوكوفيتش للدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، لكن اللاعب الصربي الحائز على 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، يرى أنه مازال يعاني من محاولة حل لغز أدائه السيئ بعد فوز صعب على زاكاري سفايدا.

وخسر ديوكوفيتش المجموعة الأولى قبل أن يتعافى ويفوز 6-7 و6-3 و6-3 و6-1 أمس الأربعاء، لكنه تصرفاته بعد المباراة بدا خلالها وكأنه يصارع ما بداخله بشأن أدائه بدلاً من الاحتفال بقطع خطوة أخرى نحو لقبه الخامس المحتمل في بطولة أميركا المفتوحة.

وقال ديوكوفيتش: «لست سعيداً بأدائي لكن كما تعلمون هناك أيام مثل هذه لا تقدم فيها أفضل ما لديك، لكنك تجد طريقة ما لتواصل. أنا فقط أحاول حل اللغز بمجرد أن أكون داخل الملعب».

وعندما سُئل عن الإحباط الذي أظهره خلال المباراة، كان ديوكوفيتش صريحاً كعادته، وقال «الأمر ليس أنني لم أعد أجد المتعة خلال المنافسة في الملعب. أستمتع بالمنافسة لكنني لا أستمتع عندما أقدم أداء سيئاً. لهذا السبب أضع ضغوطاً إضافية على نفسي وفريقي، لنكون أفضل في اليوم التالي والمباراة التالية، الأمر لا يتعلق بالدافع. إنه مجرد شعوري بالإحباط من أدائي، أعاني من بعض الصراعات الداخلية. لا تودون معرفة ما أقوله لنفسي».

وفاز ديوكوفيتش، الذي يسعى لتخطي رقم مارجريت كورت ليصبح الأكثر حصولاً على ألقاب فردية في البطولات الأربع الكبرى في التاريخ، بكل الألقاب الممكنة في التنس، إذ حصد مئة لقب فردي خلال مسيرته المظفرة.

وأكمل مسيرته في البطولات الأربع الكبرى بإحراز لقب رولان جاروس عام 2016 وأضاف الميدالية الذهبية الأولمبية إلى مجموعته من الكؤوس العام الماضي.

وأضاف: «هناك دائماً ما يجب إثباته بمجرد دخولك الملعب، وهو أنك لا تزال قادراً على الفوز بمباراة. لا أريد أن أكون مبالغاً للغاية في هذا الأمر، لكنني مازلت أعشق شعور المنافسة والحماس الذي أشعر به في الملعب، أكون قاسياً على نفسي كثيراً في معظم الأوقات، لأنني أتوقع مني دائماً تقديم أعلى مستوى، وهو أمر ليس ممكناً طوال الوقت بالطبع. لا تزال لدي الرغبة في منافسة اللاعبين الشباب. وإلا لما كنت ألعب هنا».

ووصف ديوكوفيتش تحقيقه للبطولات الأربع الكبرى بأنه جلب له شعوراً «بالارتياح» أكثر من كونه فرحة خالصة.

ويواجه اللاعب الصربي المصنّف السابع منافسه البريطاني كاميرون نوري في الدور الثالث.