أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية



نيويورك (د ب أ)

رفضت اللاتفية يلينا أوستابينكو اتهامها بالعنصرية بعد مشادة حادة بينها وبين الأميركية تايلور تاونسيند في بطولة أميركا المفتوحة للتنس. والتقت اللاعبتان في الدور الثاني ببطولة أميركا ودخلتا في مشادة حامية على جانب الملعب وسط صيحات استهجان قوية من الجماهير، بعد فوز تاونسيند بنتيجة 7/ 5 و6/ 1.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أوستابينكو لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه اتهام إلى منافستها بـ«عدم الاحترام» لعدم اعتذارها عن كرة لمست الشبكة، وانتقدت أيضاً سلوكها أثناء الإحماء، قبل أن تواجه اتهامات بالعنصرية.

ولكن أوستابينكو كتبت في منشور، حذف لاحقاً من حسابها على إنستجرام: «كم رسالة تلقيتها تقول إنني عنصرية. أنا لم أكن عنصرية أبداً في حياتي، وأحترم جميع شعوب العالم، بالنسبة لي لا يهم جنسيتك». وأضافت: «هناك بعض القواعد في التنس، ولسوء الحظ، عندما يكون الجمهور يدعمك، لا يمكنك أن تستخدم عدم احترام منافسك».

وأردفت: «للأسف، كوني من بلد صغير، لا أحظى بدعم كبير ولا تتاح لي فرصة اللعب في وطني. لطالما أحببت اللعب في أميركا وبطولة أميركا المفتوحة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها أحد من المباراة بهذه الطريقة غير المحترمة».

وفي منشور منفصل، تم حذفه أيضاً، أضافت أوستابينكو: «كانت عديمة الاحترام تجاهي لأنها لعبت كرة لمست الشبكة في لحظة حاسمة جداً ولم تعتذر، لكن ردها كان أنها ليست مضطرة للاعتذار إطلاقاً». وأردفت: «إذا كانت تلعب في وطنها، فهذا لا يعني أنها تستطيع أن تتصرف كيفما تشاء، وأن تفعل ما تشاء».