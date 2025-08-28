الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية

أوستابينكو ترفض اتهامها بالعنصرية
28 أغسطس 2025 16:45

 
نيويورك (د ب أ)
رفضت اللاتفية يلينا أوستابينكو اتهامها بالعنصرية بعد مشادة حادة بينها وبين الأميركية تايلور تاونسيند في بطولة أميركا المفتوحة للتنس. والتقت اللاعبتان في الدور الثاني ببطولة أميركا ودخلتا في مشادة حامية على جانب الملعب وسط صيحات استهجان قوية من الجماهير، بعد فوز تاونسيند بنتيجة 7/ 5 و6/ 1.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن أوستابينكو لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه اتهام إلى منافستها بـ«عدم الاحترام» لعدم اعتذارها عن كرة لمست الشبكة، وانتقدت أيضاً سلوكها أثناء الإحماء، قبل أن تواجه اتهامات بالعنصرية.
ولكن أوستابينكو كتبت في منشور، حذف لاحقاً من حسابها على إنستجرام: «كم رسالة تلقيتها تقول إنني عنصرية. أنا لم أكن عنصرية أبداً في حياتي، وأحترم جميع شعوب العالم، بالنسبة لي لا يهم جنسيتك». وأضافت: «هناك بعض القواعد في التنس، ولسوء الحظ، عندما يكون الجمهور يدعمك، لا يمكنك أن تستخدم عدم احترام منافسك».
وأردفت: «للأسف، كوني من بلد صغير، لا أحظى بدعم كبير ولا تتاح لي فرصة اللعب في وطني. لطالما أحببت اللعب في أميركا وبطولة أميركا المفتوحة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتعامل فيها أحد من المباراة بهذه الطريقة غير المحترمة».
وفي منشور منفصل، تم حذفه أيضاً، أضافت أوستابينكو: «كانت عديمة الاحترام تجاهي لأنها لعبت كرة لمست الشبكة في لحظة حاسمة جداً ولم تعتذر، لكن ردها كان أنها ليست مضطرة للاعتذار إطلاقاً». وأردفت: «إذا كانت تلعب في وطنها، فهذا لا يعني أنها تستطيع أن تتصرف كيفما تشاء، وأن تفعل ما تشاء».

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش يحاول حل «اللغز»: أعاني من بعض الصراعات الداخلية
نجوم «فلاشينج ميدوز» يعشقون الجولف
التنس
بطولات الجراند سلام
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©