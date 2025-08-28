الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو

ميلان يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نكونكو
28 أغسطس 2025 16:41


روما (د ب أ)
توصل نادي ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي لضم مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، شاملة الحوافز.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس أن من المتوقع أن يقبل نكونكو، البالغ من العمر 27 عاماً، تخفيض راتبه للانضمام إلى ميلان بعقد مدته خمس سنوات، وقد سمح له تشيلسي بالسفر إلى إيطاليا للخضوع إلى الفحص الطبي.
وسجل نكونكو 18 هدفا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 62 مباراة مع تشيلسي، بعد انضمامه من لايبزج مقابل نحو 52 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، وأسهم نكونكو في فوز تشيلسي بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي هذا العام.
وفي الوقت الذي اقترب فيه تشيلسي من بيع نكونكو، كثف النادي المفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو. كما اقترب تشيلسي من إعارة المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ.

