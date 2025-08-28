أونانا يرتكب 9 أخطاء كارثية.. هكذا سقط «المان يونايتد»



علي معالي (أبوظبي)

يظل الحارس الكاميروني أونانا الفجوة الكبرى، ونقطة الضعف المستمرة في فريق ماشستر يونايتد الانجليزي، بما يرتكبه من أخطاء يُمكن وصفها بالكارثية، كونها يتم ترجمتها إلى أهداف مباشرة في شباكه، وأصبح أونانا رمزاً لأزمة الثقة في «أولد ترافورد»، ومن خلال موقع «سوفاسكور» العالمي المتخصص في الاحصائيات، فإن أونانا منذ انضمامه إلى «المان يونايتد»، في يوليو 2023، ارتكب 9 أخطاء أدت مباشرة إلى الأهداف، ولم يرتكب أي حارس مرمى الكثير من الأخطاء لأي فريق في أفضل 5 بطولات دوري أوروبي، وهو رقم كارثي بطبيعة الحال لحارس في ناد كبير بحجم اليونايتد.

وما حدث من خسارة مانشستر يونايتد، والخروج «المُهين» من الدور الثاني لكأس الرابطة الإنجليزية في كرة القدم، أمام جريمسبي من الدرجة الرابعة بركلات الترجيح 12-11، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، في بطولة، يعتبر صدمة، وكارثة، كروية كبيرة في تاريخ هذا النادي العريق، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يخسر فيها يونايتد أمام فريق صاحب المركز الرابع (الدوري الثاني) في كأس الدوري الإنجليزي وفي السابق، فاز «الشياطين الحمر» بجميع المباريات الـ11 ضد فرق الدوري الثاني.

لم يكتف الحارس الكاميروني أونانا بالأخطاء الفادحة التي تسببت في هز شباكه بهدفين أثناء سير أحداث المباراة، بل عندما تم اللجوء لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، فكانت الكارثة أكبر بكثير في التحرك مع الكرة خلال ركلات الترجيح.

وبدا أن اللحظة التي إنهار فيها أونانا تدعو لاعبي جريمسبي تاون لتسديد الكرة في الاتجاه المعاكس، عندما كان الخصم على وشك تسديد الكرة، سقط أونانا مبكرا جداً على جانب واحد، ما سمح للاعب جريمسبي بالمحاذاة بسهولة والتسديد في الزاوية الأخرى من المرمى دون أي عوائق.

وهذه اللقطة جذبت على الفور ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات من المشجعين الساخطين على ما يقوم به أونانا، لعب أونانا بشكل سيئ للغاية في المباراة، في الدقيقة 20، وفشل أونانا بسهولة من قبل تشارلز فيرنام في الزاوية القريبة - وهي كرة يجب على أي حارس مرمى من الدرجة الأولى القيام بها بشكل أفضل، بعد بضع دقائق فقط، حوّل الكارثة إلى مأساة مرة أخرى عندما أخطأ في عرضية سهلة، ما خلق الظروف لتيريل وارين للتسجيل في الشباك الخالية.

بعد المباراة انفجرت شبكات التواصل الاجتماعي لمشجعي اليونايتد، منهم من كتب قائلاً:«أونانا أسوأ توقع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز»، وقال آخر: «أونانا هو أسوأ حارس مرمى تعاقدنا معه على الإطلاق»، وقال ثالث: «يجب ألا يلعب أونانا مع مانشستر يونايتد مرة أخرى، يبدو أنه عن قصد»، وتابع رابع:« قم ببيع أندريه أونانا على الفور، ولا تدعه يركب الحافلة».