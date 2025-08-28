الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
3 ميداليات للإمارات في «عربية السباحة» بالمغرب

3 ميداليات للإمارات في «عربية السباحة» بالمغرب
28 أغسطس 2025 17:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
فاز منتخبنا الوطني للسباحة بـ 3 ميداليات في انطلاقة منافسات البطولة العربية التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية خلال الفترة من 28 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل، بمشاركة نخبة من السباحين العرب.
وتوج السباح حسين شوقي بالميدالية الذهبية لسباق 50 م فراشة تحت 18 عاماً، فيما أحرز رحيم طلبة الميدالية الفضية في سباق 200 م حرة تحت 18 عاماً، وأضاف المنتخب ميدالية فضية ثالثة في سباق التتابع 4×100 م حرة مختلط، ليرفع حصيلته إلى 3 ميداليات مع انطلاقة البطولة.
ويشارك المنتخب في البطولة وسط آمال كبيرة لمواصلة حصد النتائج الإيجابية، بعد سلسلة من المشاركات المميزة في البطولات العالمية، ومنها بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة، وبطولة العالم للسباحة في رومانيا.

