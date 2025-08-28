3 ذهبيات للإمارات في «عربية القوى» للناشئين بتونس



تونس (الاتحاد)

اختتم منتخب ألعاب القوى مشاركته في النسخة الحادية عشرة من البطولة العربية للناشئين والناشئات التي استضافتها تونس على ملعب ألعاب القوى الوطني برادس، بتحقيق إنجاز بارز توجه بحصد ثلاث ميداليات ذهبية رفع بها رصيده إلى ست ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزيتين، محتلاً المركز السادس في الترتيب العام للبطولة بين إحدى عشرة دولة عربية مشاركة.

جاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق اللاعبة سلمى هيثم المري في مسابقة إطاحة المطرقة بعدما سجلت مسافة 55.78 متر، وأضافت مريم كريم الذهبية الثانية بفوزها في سباق 400 متر حواجز بزمن قدره دقيقة واحدة و01.50 ثانية، بينما حقق العداء عبدالقدوس أحمد علي الذهبية الثالثة في سباق 200 متر بزمن قدره 21.32 ثانية.

وكان المنتخب قد افتتح نتائجه المميزة ببرونزية عبدالقدوس في سباق 400 متر ناشئين، قبل أن تنجح اليازية طارق عبدالسلام في حصد فضية القفز بالزانة بمسافة 2.70م، وأحرزت برونزية رمي الرمح، فيما جاءت زميلتها شهد راشد مبكر رابعة في القفز بالزانة بارتفاع 2.50م.

كما شهدت البطولة مشاركة مشرفة لعدد من لاعبي المنتخب، حيث حلت وديمة هيثم المري سادسة في مسابقة إطاحة المطرقة برمية بلغت 41.13 متر، وجاءت سارة فهد عبدالله خامسة في سباق 400 متر حواجز بزمن قدره 1:05.49 دقيقة، فيما سجلت سمر بنت صالح بن ضحي المركز السابع في مسابقة القفز العالي بارتفاع 1.55 متر، وحقق ناصر محمد الكعبي المركز السادس في سباق 1500 متر بزمن 4:13.33 دقيقة، وأحرز محمد عادل آل علي المركز الرابع في دفع الجلة بنتيجة 58.38 متر، بينما سجل مايد مانع الكعبي المركز السادس في سباق 3000 متر بزمن 9:29.22 دقيقة.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس اتحاد العاب القوى أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية التطويرية للاتحاد، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت إعداداً شاملاً للمنتخب من خلال معسكرات نوعية في تركيا وسلوفينيا وإثيوبيا ساهمت في رفع جاهزية اللاعبين وصقل مهاراتهم، وأن الاتحاد حريص على مواصلة العمل مع الأندية وتوفير بيئة تنافسية متطورة بما يضمن تأسيس قاعدة قوية من المواهب القادرة على المنافسة ورفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية.