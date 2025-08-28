أموريم بعد الإقصاء من كأس الرابطة: «شيء ما يجب أن يتغيّر»

لندن (أ ف ب)

قال المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد روبن أموريم غاضبا إن «شيئا ما يجب أن يتغيّر» في داخل الفريق، وذلك بعد الخسارة المحرجة أمام جريمسبي من الدرجة الرابعة في الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وفي ما يُعد هذا الخروج هو الأسوأ للفريق منذ رحيل المدرب الأسطوري «السير» الاسكتلندي أليكس فيرجوسون في نهاية موسم 2012-2013، ودّع يونايتد من إحدى مسابقات الكأس الإنجليزية أمام فريق من الدرجة الرابعة للمرة الأولى.

وبعد أن عوّض تأخره 0-2 مُعادلا النتيجة 2-2، خسر يونايتد بركلات الترجيح 12-11 الأربعاء.

وأنفق «الشياطين الحمر» نحو 270 مليون دولار أميركي لتدعيم صفوفه بالثلاثي الكاميروني براين مبومو، البرازيلي ماتيوس كونيا والسلوفيني بنيامين شيشكو فقط، وقال أموريم (40 عاما) لشبكة «بي بي سي» بعد المباراة في جريسمبي «ليس لديّ من إجابات إضافية. ليس لديّ أي شيء لقوله».

وأقرّ البرتغالي بأن الأداء أمام جريمسبي يدقّ جرس الإنذار معلقا «أعتقد أنّ شيئاً ما يجب أن يتغيّر. أعتقد أن الفريق واللاعبين تحدثوا بشكل صارخ، الفريق الأفضل فاز، وهو كان الفريق الوحيد على أرض الملعب».

وأردف «الطريقة التي بدأنا بها المباراة من دون أي شراسة، كنا ضائعين تماماً».

بدوره، قال مدافع يونايتد البرتغالي ديوجو دالوت إن الفريق افتقد للروح القتالية.

وأوضح «أعتقد أننا أعطيناهم المباراة، بكل وضوح، ومباشرة، تماما كما أرادوا»، وتابع «حاولنا القتال للعودة، لكن أعتقد أننا قدمنا الحدّ الأدنى الذي يجب أن نقدمه للجماهير التي سافرت لدعمنا، وللنادي، لكن من الواضح أنه كان غير كاف».