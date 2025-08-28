«دبي الرياضي» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية في «دبي مولاثون»



دبي (الاتحاد)



احتفى مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، من خلال تنظيم فعاليات رياضية للمشي والجري في دبي مول، ضمن مبادرة دبي مولاثون، بحضور نخبة من السيدات اللواتي يتولين مناصب قيادية في الدوائر الحكومية في دبي من بينهن هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وامنة العديدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونعيمة اهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وعدد من موظفات الدوائر الحكومية، بالإضافة لمشاركة مجتمعية واسعة عكست أهمية الحدث والحرص على المشاركة في الاحتفالية الوطنية، وكذلك مكانة الرياضة لدى المرأة الإماراتية.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي «نهنئ المرأة الإماراتية بيومها، ونحتفي بمكانة المرأة في مجتمعنا ومشاركتها الفاعلة في جميع مجالات الحياة ومساهمتها في مسيرة العطاء والتميز».

وأَضاف «حرص مجلس دبي الرياضي على الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام من خلال فعالية رياضية مجتمعية تؤكد أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، كما تؤكد مشاركة المرأة في الفعاليات الرياضية المختلفة، حيث تمت دعوة العديد من السيدات للمشاركة في فعالية المشي والجري ىدبي مولاثون» التي أقيمت في دبي مول بمشاركة واسعة من مختلف السيدات وحضور عدد من السيدات اللواتي يتولين مهاماً قيادية في الدوائر الحكومية وعضوية المجلس الوطني الاتحادي، فتميزت الاحتفالية هذا العام بالجمع بين أهمية هذا اليوم ودمجه مع الرياضة والنشاط البدني من خلال المبادرة الرائدة، وقد شاهد الجميع مشاعر الفرحة على المشاركات في الاحتفالية المبتكرة التي أسعدت المشاركات وعززت العلاقة الوثيقة بين المرأة الإماراتية والرياضة».