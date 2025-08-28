الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي الرياضي» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية في «دبي مولاثون»

«دبي الرياضي» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية في «دبي مولاثون»
28 أغسطس 2025 18:15

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المرأة الإماراتية.. حضور مؤثر وملهم في القطاعات الثقافية والفنية والمتحفية
مسؤولات وطبيبات بالقطاع الصحي لـ«الاتحاد»: إنجازات نسائية في مسيرة التنمية الطبية


احتفى مجلس دبي الرياضي بيوم المرأة الإماراتية، من خلال تنظيم فعاليات رياضية للمشي والجري في دبي مول، ضمن مبادرة دبي مولاثون، بحضور نخبة من السيدات اللواتي يتولين مناصب قيادية في الدوائر الحكومية في دبي من بينهن هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وامنة العديدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونعيمة اهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وعدد من موظفات الدوائر الحكومية، بالإضافة لمشاركة مجتمعية واسعة عكست أهمية الحدث والحرص على المشاركة في الاحتفالية الوطنية، وكذلك مكانة الرياضة لدى المرأة الإماراتية.
وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي «نهنئ المرأة الإماراتية بيومها، ونحتفي بمكانة المرأة في مجتمعنا ومشاركتها الفاعلة في جميع مجالات الحياة ومساهمتها في مسيرة العطاء والتميز».
وأَضاف «حرص مجلس دبي الرياضي على الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام من خلال فعالية رياضية مجتمعية تؤكد أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، كما تؤكد مشاركة المرأة في الفعاليات الرياضية المختلفة، حيث تمت دعوة العديد من السيدات للمشاركة في فعالية المشي والجري ىدبي مولاثون» التي أقيمت في دبي مول بمشاركة واسعة من مختلف السيدات وحضور عدد من السيدات اللواتي يتولين مهاماً قيادية في الدوائر الحكومية وعضوية المجلس الوطني الاتحادي، فتميزت الاحتفالية هذا العام بالجمع بين أهمية هذا اليوم ودمجه مع الرياضة والنشاط البدني من خلال المبادرة الرائدة، وقد شاهد الجميع مشاعر الفرحة على المشاركات في الاحتفالية المبتكرة التي أسعدت المشاركات وعززت العلاقة الوثيقة بين المرأة الإماراتية والرياضة».

مجلس دبي الرياضي
يوم المرأة الإماراتية
سعيد حارب
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©