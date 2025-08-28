الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
كاسترو يطالب لاعبي الوصل بمصالحة الجماهير في «لقاء التعويض»

كاسترو يطالب لاعبي الوصل بمصالحة الجماهير في «لقاء التعويض»
28 أغسطس 2025 19:13

 
معتز الشامي (أبوظبي)

طالب البرتغالي لويس كاسترو مدرب الوصل، لاعبي فريقه بضرورة مصالحة الجماهير، وتعويض إخفاق الجولة الثانية للدوري، عند مواجهة الظفرة، خلال فترة التوقف الحالية، وفي افتتاح ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» مساء السبت، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، وهو اللقاء الذي جاء بمثابة فرصة للتعويض أمام الفريق الذي سقط أمامه «الإمبراطور» في الجولة الثانية للدوري بثلاثية مقابل هدف، وشكلت هزيمة تاريخية لـ «الأصفر» في مواجهة «الفارس»، كما أصابت جماهيره بالصدمة، خاصة في ظل توفير شركة الكرة كل الإمكانيات، سواء من إبرام تعاقدات متميزة مع أبرز اللاعبين في كل المراكز، أو التعاقد مع جهاز فني جديد يلبي طموحات الجماهير، ويحقق رغبة شركة الكرة، بإعادة الوصل إلى منصات التتويج المحلية، بالإضافة إلى دفعه لخوض منافسة قوية للفوز بلقب «دوري أبطال آسيا 2».
وشهدت الأيام الماضية، تدريبات مكثفة لجميع اللاعبين، في ظل غياب الثلاثي ليما وعلي صالح وخيمنيز لوجودهم مع المنتخب، وبالتالي يدفع كاسترو بجميع اللاعبين المتاحين، والصفقات الجديدة بالكامل، في التشكيلة المرتقبة للقاء الظفرة، والذي يحمل طابع رد الاعتبار، رغبة في تعويض الخسارة، لاسيما وأن لقاء العودة سيكون في استاد زعبيل 5 سبتمبر المقبل.
ويدخل الوصل يوم الجمعة معسكراً مغلقاً للتحضير للقاء المرتقب، كما شهدت الأيام الماضية، عرض لقطات للمباراة، لكشف الثغرات التي وقع فيها اللاعبين، لاسيما في الوسط والدفاع، ما مكن الظفرة من الفوز بثلاثية، كما صعب مهمة الفريق في العودة.
وشدد كاسترو على ضرورة احترام جميع المنافسين، وعدم منح الظفرة الفرصة لفرض سيطرته على مجريات اللعب، واستغلال أنصاف الفرص أمام المرمى، مع تكثيف التدريبات على التسديد من خارج المنطقة لجميع اللاعبين.

