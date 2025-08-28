«البريميرليج» يتحول إلى ساحة لـ«المراهقين»!



معتز الشامي (أبوظبي)



تطرح بداية موسم 2025-2026 سؤالاً متجدداً، هل أصبح الدوري الإنجليزي أصغر سناً؟ وكشف تقرير لموقع «أوبتا» عن أن البطولة الأكثر مشاهدة حول العالم تشهد بالفعل تحولاً في معدلات أعمار لاعبيها، مع بروز جيل جديد من المواهب غير المسبوقة.

وفي الجولة الثانية من الموسم الحالي، خطفت الضوء موهبتان إنجليزيتان، هما ماكس داومان «15 عاماً» لاعب أرسنال، وريو نجوموها «16 عاماً» نجم ليفربول، وأصبح داومان ثاني أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري «15 سنة و235 يوماً»، خلف زميله إيثان نوانيري، أما نجوموها سجل هدف الفوز على نيوكاسل، ليصبح رابع أصغر هداف في تاريخ البطولة، وأصغر مسجّل للأهداف في تاريخ ليفربول.

وهذه المشاهد ليست استثناء، بل جزءاً من اتجاه متسارع يحدث بالفعل بين أندية «البريميرليج»، إذ أظهرت البيانات أن متوسط أعمار التشكيلات الأساسية في أول جولتين لموسم 2025-2026 هو الأصغر في تاريخ «البريميرليج» منذ انطلاقه عام 1992.

ولك يبدأ التحول اليوم، وفي موسم 2016-2017 لعب المراهقون 6580 دقيقة فقط في الدوري، وهو أدنى معدل منذ بداية الحقبة الحديثة، لكن المشهد تبدّل لاحقاً، إذ ارتفع الاعتماد على الشباب تدريجياً حتى وصل إلى ذروته في المواسم الأخيرة.

في موسم 2023-2024 شهد مشاركة 64 لاعباً مراهقاً، وهو رقم قياسي، وفي موسم 2024-2025 شهد مشاركة 59 مراهقاً، وهو ثالث أعلى معدل في تاريخ البطولة، ونفس الموسم شهد أيضاً 430 مشاركة إجمالية للمراهقين، وهو الأعلى منذ 19 عاماً، وقطعوا خلالها 18988 دقيقة، ثاني أعلى معدل منذ 2006-2007.

والأهم أن 46 لاعباً مراهقاً ظهروا للمرة الأولى في «البريميرليج» 2024-2025، أي ما نسبته 8.2% من إجمالي اللاعبين، وهو أعلى معدل منذ الموسم الأول 1992-1993.

ومن اللافت أن الدوري يشهد للمرة الرابعة على التوالي ظهور لاعبين بعمر 16 عاماً أو أقل، بعدما كان ذلك نادر الحدوث تاريخياً، وظهور لاعبين في عمر 15 عاماً مثل نوانيري عام 2022 وداومان في 2025 يؤكد أن «البريميرليج» يعيش مرحلة جديدة تماماً.

ولعب تغير القواعد دوراً رئيساً، عبر اعتماد خمسة تبديلات بشكل دائم منذ 2022-2023 سمح للمدربين بمنح فرص أكبر للمواهب الصغيرة، وكذلك، الموسم الماضي تميز بحسم مبكر للصراع على اللقب والهبوط، ما أتاح للأندية منح وقت إضافي للاعبين الشباب.

وبالتالي تقول القاعدة إن الأرقام لا تكذب، وأصبح الدوري الإنجليزي مع انطلاق هذا الموسم بالفعل أصغر سناً وأكثر انفتاحاً على المواهب، ومع بروز أسماء مثل داومان ونجوموها، يبدو أن المستقبل يحمل أرقاماً أكبر في مشاركة المراهقين، وإذا استمر هذا الاتجاه، وربما يشهد «البريميرليج» تحولاً تاريخياً في صورته، من بطولة تعتمد على النجوم الكبار، إلى ساحة يتسابق فيها المراهقون لكتابة التاريخ.