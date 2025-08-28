الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاقة قوية لمنتخب البلياردو في «فورموزا الدولية»

انطلاقة قوية لمنتخب البلياردو في «فورموزا الدولية»
28 أغسطس 2025 19:57

 
تايبيه (وام)

أخبار ذات صلة
اهتمام إعلامي لافت في مصر بزيارة رئيس الدولة
الإمارات تواصل دعم مخابز مخيمات النازحين في قطاع غزة


استهل لاعبو منتخب البلياردو مشوارهم في بطولة فورموزا الدولية المفتوحة للتسع كرات 2025 المقامة في تايبيه الصينية بانطلاقة قوية، بعدما قدموا مستويات متميزة في الجولة الأولى التي انطلقت بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي آسيا والعالم، وتستمر إلى 29 أغسطس الجاري.
ويمثل المنتخب في البطولة 4 لاعبين هم محمود شريف، ومانع البادي في منافسات الرجال، وسالم النعيمي وسلمان الزعابي في منافسات الناشئين.
واستهل المنتخب منافساته بفوز محمود شريف على السنغافوري آرون بيب 9-2، وعلى كوو بو تشينج من تايبيه الصينية 9-8، فيما خسر مانع البادي أمام لاعب هونج كونج لوهو سم 1-9.
وفي فئة الناشئين فاز سالم النعيمي على الياباني سايتو شينوسوك 7-2، وتغلب سلمان الزعابي على لين تونج بي من تايبيه الصينية 7-6.

الإمارات
البلياردو
تايبيه
آخر الأخبار
أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©