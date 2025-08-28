157 صفقة تشعل انطلاقة الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



أبرمت أندية الدوري السعودي للمحترفين 157 صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وتبدأ منافسات الجولة الأولى من الدوري اليوم الخميس بمواجهة تجمع بين ضمك ضد الحزم، بينما يتقابل، الاتفاق ضد الخلود، الأهلي مع نيوم، فيما يبدأ الاتحاد حامل اللقب مشواره بمواجهة يوم السبت ضد الأخدود.

وتباينت تحركات الأندية في حسم الصفقات الصيفية، ما بين من اكتفى بتدعيمات قليلة في صفوفه على غرار البطل الاتحاد، الذي لم يبرم - حتى الآن - أي صفقة أجنبية، مكتفياً بتعزيزات محلية لقائمته، بينما أقدم النصر الذي خرج الموسم الماضي خالي الوفاض على حسم 3 صفقات أجنبية مهمة بجانب صفقتين محليتين.

أما الأهلي الذي تُوج بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة فقد اكتفى بصفقة أجنبية وحيدة، مقابل 4 لاعبين محليين، بالإضافة إلى عودة لاعب آخر معار.

كذلك فإن الهلال - الذي شارك مؤخراً في كأس العالم للأندية بأميركا - عقد 4 صفقات بواقع أجنبيين، ومثلهما ثنائي محلي.

نجوم بارزة ولعل السمة المميزة لصفقات الأندية السعودية، هي الاستمرار في جلب الصفقات الكبرى، والأسماء البارزة من بين صفوف الأندية الأوروبية، على غرار بداية المشروع السعودي في صيف 2023، ما يعكس الرغبة في أن تظل الكرة السعودية وجهة لكثير من اللاعبين والنجوم البارزين.

فقد نجح الهلال في جلب الأوروجواياني داروين نونيز قادماً من ليفربول الإنجليزي، في صفقة قدرت بـ53 مليون يورو، لينتقل اللاعب إلى صفوف «الزعيم»، بحثاً عن تجربة جديدة، على أمل ألا تلاحقه الانتقادات التي نالت منه أثناء الدفاع عن قميص ليفربول، بسبب إهدار الفرص السهلة.

لكنه على مستوى المواجهات الودية لفريق المدرب سيموني إنزاجي، فقد أظهر اللاعب تألقاً يدفعه لقيادة هجوم الهلال، خاصة في ظل غياب هدافه الأساسي، الصربي ألكسندر ميتروفيتش للإصابة.

وبجانب نونيز، ضم الهلال المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز قادماً من ميلان الإيطالي، بعدما رفض اللاعب في بادئ الأمر فكرة الانتقال للدوري السعودي، مفضلاً البقاء في أوروبا.

لكن يبدو أن العروض القوية التي قدمها الهلال في كأس العالم للأندية، والتغلب على منافس عنيد مثل مانشستر سيتي، دفعت بعض اللاعبين لتغيير وجهات نظرهم في الكرة السعودية.

على الجانب الآخر بمدينة الرياض تسلح نادي النصر بصفقات قوية، تنوعت ما بين الدفاع والهجوم، حيث إن الفريق الذي استعان بمدرب الغريم الهلال السابق، البرتغالي جورجي جيسوس، قد نجح في ضم الفرنسي كينجلسي كومان جناح بايرن ميونيخ الألماني كأحدث الصفقات.

كومان اختار الرحيل عن البايرن وخوض تجربة جديدة في الفريق الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي انضم إليه أيضاً مواطنه جواو فيليكس، ليتشاركا الدفاع عن ألوان النصر مثلما تزاملا في منتخب البرتغال.

ومن برشلونة حصل النصر على دعم دفاعي بضم إينيجو مارتينيز، الذي قرر إنهاء مسيرته مع ناديه الإسباني والانتقال للدوري السعودي.

ويعد الفرنسي إنزو ميلو صانع ألعاب شتوتجارت الألماني هو صفقة الأهلي الأجنبية الوحيدة، بعد التعاقد مع ثلاثي محلي هم محمد عبدالرحمن وعبدالإله الخيبري وصالح أبو الشامات.

في المقابل فإن الاتحاد بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان لم ينجح في حسم أي صفقة أجنبية هذا الموسم، ليكتفي بتدعيمات محلية أغلبها عناصر شابة في مختلف المراكز.

ورغم خسارة الاتحاد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي قبل أيام إلا أن الفريق يراهن على الاستقرار عنصراً أساسياً من أجل الدفاع عن لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد.

وسبق أن وعد الإسباني رامون بلانيس المدير الرياضي للاتحاد، بأن تكون الصفقات الجديدة على قدر التطلعات، لكن هزائم ودية بنتائج كبيرة، ثم خسارة في السوبر السعودي، كانت كافية لتثير قلق جماهير الفريق.

وبعيداً عن صراع القمة فإن القادم من دوري الدرجة الأولى، فريق نيوم، المدعم باستثمارات كبيرة، نجح في جلب صفقات مميزة. وبقيادة فنية فرنسية لكريستوف جالتييه، مدرب سان جيرمان الأسبق، استعان النادي السعودي بصفقات فرنسية بارزة، يتصدرها المهاجم ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال وليون السابق، وكذلك ناثان زيزي من نانت، وسايمون بوابري من موناكو.

وبدوره تعاقد القادسية مع هداف الدوري الإيطالي ماتيو ريتيجي، فرغم صعود الفريق الموسم الماضي لدوري المحترفين، فإنه قد نجح في ترسيخ مكانته بين الكبار باحتلال المركز الرابع، بجانب وصافة كأس الملك.

ومع رحيل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج هداف الفريق وعودته إلى مارسيليا الفرنسي، فكان لزاماً على القادسية جلب صفقة هجومية قوية، فكان الخيار هو ريتيجي القادم من أتلانتا. ويتصدر فريقا الرياض والنجمة، قائمة أكثر الأندية جلباً للصفقات، بواقع 16 لاعباً جديداً في كل فريق، يليهما ضمك الذي أبرم 14 صفقة جديدة، ثم نيوم 12 لاعباً، ويتساوى التعاون مع الهلال كأقل الأندية عقدا للصفقات بـ 4 لاعبين جدد فقط.