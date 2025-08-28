فاسكيز: باير ليفركوزن مغامرة وتحدٍ لي ولعائلتي!



دوسلدورف (د ب أ)



يرغب المدافع المخضرم لوكاس فاسكيز، المنضم حديثاً لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، في مساعدة زملائه من اللاعبين الشباب والفوز بالألقاب مع ناديه الجديد، بعد عقد حافل بالألقاب مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

ووصف فاسكيز انتقاله إلى ليفركوزن بأنه «مغامرة وتحدٍ لي ولعائلتي»، مضيفاً أن الدوري الألماني «أقوى بدنيا من نظيره الإسباني لأن العديد من الفرق تلعب على مستوى عالٍ».

وقال فاسكيز خلال تقديمه الرسمي لوسائل الإعلام: «بصفتي لاعباً متمرساً، أستطيع دعم اللاعبين الشباب، حتى نتمكن من تحقيق إنجاز كبير، يمكننا المنافسة على الألقاب في جميع المسابقات الألمانية، الفوز بالألقاب هو هدفنا بالتأكيد».

ولعب فاسكيز «34 عاماً، 402 مباراة مع ريال مدريد، تُوج خلالها بـ23 لقباً، منها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني.

ووقع فاسكيز الآن عقداً لمدة عامين مع ليفركوزن، بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا موسم 2023 - 2024، والذي رحل عنه المدرب الإسباني تشابي ألونسو، بعدما أصبح مدرباً لريال مدريد، كما افتقد الفريق عدداً من عناصره الأساسية، في مقدمتهم فلوريان فيرتز وجرانيت تشاكا وجوناثان تاه، ليشكل حالياً فريقاً جديداً.

وقال فاسكيز «هناك دائماً تغييرات كثيرة في كرة القدم، اللاعبون والمدربون يأتون ويرحلون، الأهم هو بناء فريق جديد تدريجياً، كل بداية صعبة، لكن الثقة تزداد مع الانتصارات، سنتمكن من تحقيق هدفنا».

وخسر ليفركوزن مباراته الافتتاحية في الدوري الألماني (البوندسليجا) هذا الموسم 1-2 أمام ضيفه هوفنهايم، وقد يدفع مديره الفني الجديد الهولندي إريك تين هاج بفاسكيز في مباراة الفريق القادمة، السبت، ضد فيردر بريمن. أكد اللاعب الإسباني «أنا في حالة بدنية جيدة، لكنني أعتقد أن زملائي في الفريق في حالة أفضل، سوف أتحسن تدريجياً، وسأكون متاحاً عندما يتخذ المدرب قراره».

