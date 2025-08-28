الجمعة 29 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
هاميلتون: «أيام أكثر إشراقاً» تنتظر فيراري!

هاميلتون: «أيام أكثر إشراقاً» تنتظر فيراري!
28 أغسطس 2025 20:18

 
زاندفورت (د ب أ)


شدد السائق البريطاني المخضرم لويس هاميلتون على إعادة المتعة إلى مسيرته في سباقات سيارات «الفورمولا-1، معرباً عن ثقته في أن «أياماً أكثر إشراقاً» تنتظر فريقه فيراري.

وأبدى بطل العالم سبع مرات خيبة أمله عقب سباق الجائزة الكبرى الأخيرة، الذي أقيم في المجر، واصفاً نفسه بأنه «عديم الفائدة تماماً»، حيث دعا فيراري لاستبداله بعد أن بدأ وأنهى السباق في المركز الثاني عشر، حتى أنه شكك في مشاركته في زاندفورت، يوم الأحد القادم، قائلاً إنه «يأمل» فقط في العودة بعد انتهاء العطلة الصيفية. ويتأخر هاميلتون بفارق 42 نقطة عن شارل لوكلير، زميله في فريق فيراري، بالترتيب العام لفئة السائقين ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» هذا الموسم. ووصل السائق المحنك «40 عاماً»، الذي لا يزال ينتظر ظهوره الأول على منصة التتويج مع فيراري، إلى هولندا بدوافع متجددة، حيث يأمل في خوض السباقات العشرة الأخيرة من الموسم بعقلية جديدة.
وصرح هاميلتون: «نعمل بجد، ونركز على أنفسنا، ونحاول تغيير بعض الأمور في أسلوبنا، ونبدأ بالاستمتاع، كان هناك الكثير من الضغط في النصف الأول من الموسم، ولم يكن هو الأكثر متعة».
وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لذا أعتقد أنه ينبغي أن نذكر أننا نحب ما نقوم به، وأننا جميعاً في هذا معاً، ونحاول الاستمتاع بالسباقات المقبلة، هذا هو سبب دخولي هذه الرياضة. لقد كانت ممتعة بالنسبة لي».
أشار هاميلتون: «أعتقد أن أي شخص، مهما كانت مسيرته المهنية، إذا لم يكن يستمتع بما يفعله، فلماذا يقوم به؟».
وتابع: «انضممت إلى الفريق الذي لطالما حلمت بالقيادة معه، وكان هناك الكثير من الضجيج حولنا مما حجب عنا الاستمتاع به».
ولم يفز فريق فيراري بأي سباق هذا الموسم حتى الآن، لكنه يحتل المركز الثاني في الترتيب العام لفئة الصانعين حاليا خلف فريق مكلارين الذي يحلق على القمة.
وفاجأ هاميلتون الجميع برحيله المفاجئ عن فريق مرسيدس، الذي تُوج معه بستة من ألقابه العالمية السبعة، لكن انتقاله الحلم إلى فيراري لم يتحقق بعد كما كان يتمناه، لكنه أكد ثقته بالفريق، وأعرب عن قناعته بأن فيراري، الذي لم يفز بلقب الصانعين منذ عام 2008، يسير في الاتجاه الصحيح.
أكد هاميلتون في ختام حديثه «إنني من النوع الذي لا يحب التهاون والراحة، هذا ما كنت عليه بالفعل خلال علاقتي الطويلة الأمد مع هذه الرياضة، إنني أتطلع إلى أيام أكثر إشراقاً بالتأكيد». 

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لويس هاميلتون
فيراري
