ماني وكوليبالي يقودان السنغال أمام السودان والكونغو الديمقراطية



داكار (د ب أ)



استدعى بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال عناصره الأساسية المعتادة لقائمة الفريق، الذي يستعد لملاقاة منتخبي السودان والكونغو الديمقراطية الشهر المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 .

ويلتقي منتخب السنغال، الذي يحلم بالصعود للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 2002 و2018 و2022، مع ضيفه منتخب السودان 5 سبتمبر المقبل، قبل أن يخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد مضيفه الكونغو الديمقراطية في كينشاسا، بعدها بأربعة أيام، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة للمجموعة الثانية.

وتواجد ساديو ماني، وكاليدو كوليبالي، وإدريسا جانا جاي، على رأس القائمة التي تم الإعلان عنها، والتي شهدت أيضاً تعديلاً طفيفاً تمثل في استدعاء مصطفى مبو، لاعب باريس إف سي الفرنسي.

السنغال، التي تحتل حالياً المركز الثاني في مجموعتها خلف الكونغو، تبدو حظوظها ليست بالسهلة من أجل الصعود للمونديال المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يتقاسم حالياً المركز الثاني بترتيب المجموعة مع السودان برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة خلف الكونغو الديمقراطية (المتصدر).

وسيمنح الفوز على السودان والكونغو الديمقراطية فرصة حقيقية لبلوغ السنغال للمونديال، في حين ستعقد الخسارة مهمتها بشكل كبير.

وجاءت القائمة التي أعلن عنها السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي السعودي)، موري دياو (لو هافر الفرنسي)، ياهفان ضيوف (نيس الفرنسي).

الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، عبدالله سيك، عبده ديالو (العربي القطري)، موسى نياخات (ليون الفرنسي)، إسماعيل جاكوبس (جالطة سراي التركي)، الحاج ماليك ضيوف (وستهام الإنجليزي)، أنطونيو ميندي (نيس الفرنسي)، مصطفى مبو (باريس إف سي الفرنسي).

الوسط: إدريسا جانا جي (إيفرتون الإنجليزي)، لامين كامارا (موناكو الفرنسي)، حبيب ديارا (سندرلاند الإنجليزي)، باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني)، بابا جي (فياريال الإسباني)، كريبين دياتا (موناكو الفرنسي)، بابا ماتار سار (توتنهام الإنجليزي)، شيخ نياسي (هيلاس فيرونا الإيطالي).

الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي)، نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي)، إليمان نيداي (إيفرتون الإنجليزي)، شيخ تيدان سيبالي (ميتز الفرنسي)، بولاي ديا (لاتسيو الإيطالي)، شريف ندياي (ريد ستار بلجراد الصربي).