الجمعة 29 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماني وكوليبالي يقودان السنغال أمام السودان والكونغو الديمقراطية

ماني وكوليبالي يقودان السنغال أمام السودان والكونغو الديمقراطية
28 أغسطس 2025 20:43

 
داكار (د ب أ)

157 صفقة تشعل انطلاقة الدوري السعودي
«الكوليرا» يودي بحياة 68 سودانياً بمخيم في تشاد خلال شهر


استدعى بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال عناصره الأساسية المعتادة لقائمة الفريق، الذي يستعد لملاقاة منتخبي السودان والكونغو الديمقراطية الشهر المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 .
ويلتقي منتخب السنغال، الذي يحلم بالصعود للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 2002 و2018 و2022، مع ضيفه منتخب السودان 5 سبتمبر المقبل، قبل أن يخوض مواجهة من العيار الثقيل ضد مضيفه الكونغو الديمقراطية في كينشاسا، بعدها بأربعة أيام، ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة للمجموعة الثانية.
وتواجد ساديو ماني، وكاليدو كوليبالي، وإدريسا جانا جاي، على رأس القائمة التي تم الإعلان عنها، والتي شهدت أيضاً تعديلاً طفيفاً تمثل في استدعاء مصطفى مبو، لاعب باريس إف سي الفرنسي.
السنغال، التي تحتل حالياً المركز الثاني في مجموعتها خلف الكونغو، تبدو حظوظها ليست بالسهلة من أجل الصعود للمونديال المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يتقاسم حالياً المركز الثاني بترتيب المجموعة مع السودان برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة خلف الكونغو الديمقراطية (المتصدر).
وسيمنح الفوز على السودان والكونغو الديمقراطية فرصة حقيقية لبلوغ السنغال للمونديال، في حين ستعقد الخسارة مهمتها بشكل كبير.
وجاءت القائمة التي أعلن عنها السنغال على النحو التالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي السعودي)، موري دياو (لو هافر الفرنسي)، ياهفان ضيوف (نيس الفرنسي).
الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، عبدالله سيك، عبده ديالو (العربي القطري)، موسى نياخات (ليون الفرنسي)، إسماعيل جاكوبس (جالطة سراي التركي)، الحاج ماليك ضيوف (وستهام الإنجليزي)، أنطونيو ميندي (نيس الفرنسي)، مصطفى مبو (باريس إف سي الفرنسي).
الوسط: إدريسا جانا جي (إيفرتون الإنجليزي)، لامين كامارا (موناكو الفرنسي)، حبيب ديارا (سندرلاند الإنجليزي)، باثي سيس (رايو فايكانو الإسباني)، بابا جي (فياريال الإسباني)، كريبين دياتا (موناكو الفرنسي)، بابا ماتار سار (توتنهام الإنجليزي)، شيخ نياسي (هيلاس فيرونا الإيطالي).
الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس الإنجليزي)، نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي)، إليمان نيداي (إيفرتون الإنجليزي)، شيخ تيدان سيبالي (ميتز الفرنسي)، بولاي ديا (لاتسيو الإيطالي)، شريف ندياي (ريد ستار بلجراد الصربي).

أوكراني يحمل خشباً لتغطية نوافذ مكسورة عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الضربات الروسية على كييف تهدد خطة ترامب للسلام
اليوم 02:09
جنود لبنانيون خارج قاعدة عسكرية لدى وصول شاحنات محملة بأسلحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات
اليوم 02:09
تصاعد الدخان جراء انفجار في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انفجارات عنيفة تهز صنعاء
اليوم 02:09
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة جراء الحرب الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قطر ومصر مصممتان على الوصول لوقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:08
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
الأخبار العالمية
العراق ينفي تأجيل الانتخابات البرلمانية
اليوم 02:08
