قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن «مواجهات نارية»



موناكو (د ب أ)



أجريت بإمارة موناكو قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2025-2026، ويشهد الموسم الجديد في دوري الأبطال إقامته بالآلية الحديثة للنسخة الثانية على التوالي، حيث يشارك 36 فريقاً بدلاً من 32 فريقاً، كما كان يجري في النسخ السابقة من المسابقة القارية.

ومثلما جرى في النسخة الماضية (2024 -2025) من المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري بواقع 4 مباريات على ارضه ومثلها خارج أرضه. وجاءت القرعة التي سحبها النجمان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرازيلي كاكا على النحو التالي:

بايرن ميونيخ الألماني يلعب على ملعبه مع تشيلسي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي وسبورتنج لشبونة البرتغالي ويونيون سانت جيلواز البلجيكي، ويلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي وبافوس القبرصي.

تشيلسي الإنجليزي يلعب على ملعبه مع برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وأياكس أمستردام الهولندي وبافوس القبرصي، ويلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونيخ الألماني وأتالانتا الإيطالي ونابولي الإيطالي وكاراباج الأذربيجاني.

ريال مدريد الإسباني يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي ومارسيليا الفرنسي وموناكو الفرنسي، ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وكايرات ألماتي الكازاخي.

إنتر ميلان الإيطالي يلعب على ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وأرسنال الإنجليزي وسلافيا براغ التشيكي وكايرات ألماتي الكازاخي، ويلعب خارج ملعبه مع بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وأياكس الهولندي ويونيون سانت جيلواز البلجيكي.

بوروسيا دورتموند الألماني يلعب على ملعبه مع إنتر الإيطالي وفياريال الإسباني وبودو جليمت النرويجي وأتلتيك بلباو الإسباني، ويلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وكوبنهاجن الدنماركي.

برشلونة الإسباني يلعب على ملعبه مع باريس سان جيرمان الفرنسي وآينتراخت فرانكفورت الألماني وأولمبياكوس اليوناني وكوبنهاجن الدنماركي، ويلعب خارج ملعبه مع تشيلسي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي وسلافيا براغ التشيكي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ليفربول الإنجليزي يلعب على ملعبه مع ريال مدريد الإسباني وأتلتيكو مدريد الإسباني وأيندهوفن الهولندي وكاراباج أجدام الأذربيجاني، ويلعب خارج ملعبه مع إنتر ميلان الإيطالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني ومارسيليا الفرنسي وجالطة سراي التركي.

مانشستر سيتي الإنجليزي يلعب على ملعبه مع بوروسيا دورتموند الألماني وباير ليفركوزن الألماني ونابولي الإيطالي وجالطة سراي التركي، ويلعب خارح ملعبه مع ريال مدريد الإسباني وفياريال الإسباني وبودو جليمت النرويجي وموناكو الفرنسي.

باريس سان جيرمان الفرنسي يلعب على ملعبه مع بايرن ميونخ الألماني وأتالانتا الإيطالي وتوتنهام الانجليزي ونيوكاسل الإنجليزي، ويلعب خارج ملعبه مع برشلونة الإسباني وليفركوزن الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وأتلتيك بلباو الإسباني.

باير ليفركوزن الألماني يلعب على ملعبه مع باريس سان جيرمان الفرنسي وفياريال الإسباني وأيندهوفن الهولندي ونيوكاسل الإنجليزي، ويلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وكوبنهاجن الدنماركي.

أرسنال الإنجليزي يلعب على ملعبه مع بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وأولمبياكوس اليوناني وكايرات ألماتي الكازاخي، ويلعب خارج ملعبه مع إنتر ميلان الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي وسلافيا براغ التشيكي وأتلتيك بلباو الإسباني.

بنفيكا البرتغالي يلعب على ملعبه مع ريال مدريد الإسباني وليفركوزن الألماني ونابولي الإيطالي وكاراباج أجدام الأذربيجاني، ويلعب خارج ملعبه مع تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي ونيوكاسل الإنجليزي.

أتالانتا الإيطالي يلعب على ملعبه مع تشيلسي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي وسلافيا براغ التشيكي وأتلتيك بلباو الإسباني، ويلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان الفرنسي وآينتراخت فرانكفورت الألماني ومارسيليا الفرنسي ويونيون سان جيلواز البلجيكي.

يوفنتوس الإيطالي يلعب على ملعبه مع بوروسيا دورتموند الألماني وبنفيكا البرتغالي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وبافوس القبرصي، ويلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد الإسباني وفياريال الإسباني وبودو جليمت النرويجي وموناكو الفرنسي.

أتلتيكو مدريد الإسباني يلعب على ملعبه مع إنتر ميلان الإيطالي وفرانكفورت الألماني وبودو جليمت النرويجي ويونيون سانت جيلواز البلجيكي، ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وأرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي وجالطة سراي التركي.

فياريال الإسباني يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي وكوبنهاجن الدنماركي، ويلعب خارج ملعبه مع دورتموند الألماني وليفركوزن الألماني وتوتنهام الإنجليزي وبافوس القبرصي.

آينتراخت فرانكفورت الألماني يلعب على ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وجالطة سراي التركي، ويلعب خارج ملعبه مع برشلونة الإسباني وأتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي وكاراباج الأذربيجاني.

كلوب بروج البلجيكي يلعب على ملعبه مع برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي وموناكو الفرنسي، ويلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونخ الألماني وأتالانتا الإيطالي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وكايرات ألماتي الكازاخي.

أولمبيك مارسيليا الفرنسي يلعب على ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وأياكس الهولندي ونيوكاسل الإنجليزي، ويلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وكاراباج الأذربيجاني.

بودو جليمت النرويجي يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وموناكو الفرنسي، ويلعب خارج ملعبه مع دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وسلافيا براغ التشيكي وجالطة سراي التركي.

سبورتنج لشبونة البرتغالي يلعب على ملعبه مع باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي ومارسيليا الفرنسي وكايرات ألماتي الكازاخي، ويلعب خارج ملعبه مع بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ونابولي الإيطالي وأتلتيك بلباو الإسباني.

أولمبياكوس اليوناني يلعب على ملعبه مع ريال مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني وأيندهوفن الهولندي وبافوس القبرصي، ويلعب خارج ملعبه مع برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي أياكس الهولندي وكايرات ألماتي الكازاخي.

أياكس أمستردام الهولندي يلعب على ملعبه مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وجالطة سراي التركي، ويلعب خارج ملعبه مع تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني ومارسيليا الفرنسي وكاراباج الأذربيجاني.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي يلعب على ملعبه مع دورتموند الألماني وفياريال الإسباني وسلافيا براغ التشيكي وكوبنهاجن الدنماركي، ويلعب خارج ملعبه مع باريس سان جيرمان الفرنسي وآينتراخت فرانكفورت الألماني وبودو جليمت النرويجي وموناكو الفرنسي.

أيندهوفن الهولندي يلعب على ملعبه مع بايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي ويونيون سانت جيلواز البلجيكي، ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وليفركوزن الألماني وأولمبياكوس اليوناني ونيوكاسل الإنجليزي.

نابولي الإيطالي يلعب على ملعبه مع تشيلسي الإنجليزي وفرانكفورت الألماني وسبورتنج لشبونة وكاراباج أجدام الأذربيجاني. ويلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي وأيندهوفن الهولندي وكوبنهاجن الدنماركي.

جالطة سراي التركي يلعب على ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبودو جليمت النرويجي ويونيون سان جيلواز البلجيكي، ويلعب خارج ملعبه مع مانشستر سيتي الإنجليزي وفرانكفورت الألماني وأياكس الهولندي وموناكو الفرنسي.

كوبنهاجن الدنماركي يلعب على ملعبه مع دورتموند الألماني وليفركوزن الألماني ونابولي الإيطالي وكايرات ألماتي الكازاخي، ويلعب خارج ملعبه مع برشلونة الإسباني وفياريال الإسباني وتوتنهام الإنجليزي وكاراباج الأذربيجاني.

موناكو الفرنسي يلعب على ملعبه مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وجالطة سراي التروكي ويلعب خارج ملعبه مع ريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وبودو جليمت النرويجي وبافوس القبرصي.