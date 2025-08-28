5 توصيات في ختامي ملتقى «قادة الرياضة للجميع»

دبي (وام)

أصدر ملتقى «قادة الرياضة للجميع»، 5 توصيات في ختام أعماله بمركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي في دبي، بمشاركة 60 دارساً ودارسة من 8 دول، نظم الملتقى اتحاد الرياضة للجميع، بالتعاون مع اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضة للجميع، والاتحاد العربي للرياضة للجميع، من 25 إلى 27 أغسطس الجاري.

وتضمنت التوصيات، تعزيز الشراكة بين المؤسسات والوزارات المعنية بالرياضة، والتربية والتعليم، والصحة في تنفيذ البرامج، والتعاون المشترك بين الاتحادات الرياضية لتوسيع قاعدة المشاركة، ورعاية الفعاليات الرياضية، وتبني المبادرات الداعمة للأنشطة والفعاليات المجتمعية، وتمكين الكوادر من المهارات، وتطوير القدرات، لمواكبة التطور الرياضي.

وأكد الدكتور عماد البناني، رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة للجميع، أن الملتقى جاء متميزاً بتنوع الأطروحات، وتواجد قادة الرياضة للجميع في الدول العربية، لتنمية قدراتهم، وتبادل الآراء والخبرات، والتطور الرياضي. كما أثنى على المحاضرات في الملتقى حول مفهوم الرياضة للجميع، والدبلوماسية الرياضية، والعلاقات الدولية، وإدارة البرامج والمبادرات، والشراكات الاستراتيجية، والقيادة الفعالة، والتواصل المجتمعي، وكيفية تنظيم الفعاليات الرياضية، والمراقبة والمتابعة.

وأعلن البناني تنفيذ العديد من الفعاليات في الفترة المقبلة ومطلع العام الجديد على صعيد الاتحاد العربي، في كل من السعودية، ومصر، وإعداد البرامج الخاصة بالفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية.