بشيكتاش يطرد سولسكاير

إسطنبول (أ ف ب)



استغنى بشيكتاش التركي عن خدمات مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير، بعدما ودّع مسابقة كونفرنس ليج لكرة القدم من الملحق، إثر خسارته أمام لوزان سبور السويسري 0-1 إياباً.

وقال النادي الذي تعادل فريقه 1-1 ذهاباً في بيان «تم فسخ عقدنا مع المدرب أولي جونار سولسكاير».

وكان سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، تحت ضغط كبير منذ إقصاء فريقه على يد شاختار دانييتسك الأوكراني في الدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في نهاية يوليو.

وتولى المدرب النرويجي البالغ 52 عاماً تدريب «النسور السود» في يناير الماضي، بعد أكثر من ثلاث سنوات بعيداً من مقاعد التدريب، لكنه ودّع منصبه بعد أقل من ثمانية أشهر على استلامه.

ويعاني بشيكتاش، أحد أقطاب كرة القدم في إسطنبول، من صعوبة في استعادة أمجاده منذ تتويجه الأخير بلقب الدوري التركي موسم 2020-2021.