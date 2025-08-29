السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بشيكتاش يطرد سولسكاير

بشيكتاش يطرد سولسكاير
29 أغسطس 2025 10:01

إسطنبول (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد يواجه تحديات في صفقتي أنتوني وهويلوند
أعلى 10 فترات انتقال إنفاقاً في التاريخ


استغنى بشيكتاش التركي عن خدمات مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير، بعدما ودّع مسابقة كونفرنس ليج لكرة القدم من الملحق، إثر خسارته أمام لوزان سبور السويسري 0-1 إياباً.
وقال النادي الذي تعادل فريقه 1-1 ذهاباً في بيان «تم فسخ عقدنا مع المدرب أولي جونار سولسكاير».
وكان سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، تحت ضغط كبير منذ إقصاء فريقه على يد شاختار دانييتسك الأوكراني في الدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في نهاية يوليو.
وتولى المدرب النرويجي البالغ 52 عاماً تدريب «النسور السود» في يناير الماضي، بعد أكثر من ثلاث سنوات بعيداً من مقاعد التدريب، لكنه ودّع منصبه بعد أقل من ثمانية أشهر على استلامه.
ويعاني بشيكتاش، أحد أقطاب كرة القدم في إسطنبول، من صعوبة في استعادة أمجاده منذ تتويجه الأخير بلقب الدوري التركي موسم 2020-2021.

 

تركيا
مانشستر يونايتد
أولي جونار سولسكاير
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©