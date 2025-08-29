إيفان توني ينقذ الأهلي في «ضربة البداية»



الرياض (أ ف ب)



افتتح الأهلي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، مشواره في الدوري السعودي لكرة القدم بنسخته الحادية والخمسين بالفوز على ضيفه نيوم الصاعد 1-0، في انطلاق مباريات المرحلة الأولى.

ويدين الأهلي بفوزه إلى مهاجمه الإنجليزي الدولي إيفان توني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 على ملعب الإنماء في جدة.

ودخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية، بعد تتويجه بالكأس السوبر على حساب النصر في هونج كونج.

عزز الفريق صفوفه بالفرنسي إنزو ميّو، واحتفظ بالمدافع البرازيلي الدولي روجر إيبانيز، الحارس السنغالي إدوارد مندي، توني وصيف هدافي الموسم الماضي، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه.

بقيادة مدربه الألماني ماتياس ياسله، سيطر الفريق على معظم مجريات الشوط الأول وكان قريباً من التسجيل عندما تلاعب صالح أبو الشامات بالدفاع، ولعب كرة عرضية لم تجد من يتابعها لتفقد خطورتها (20).

ولاحت فرصة لنيوم عندما ارتقى المصري أحمد حجازي لكرة نفذت من ركلة حرة، لكن رأسيته علت العارضة بقليل (22).

ومن هجمة منسقة، افتتح توني التسجيل عندما انفرد بالمرمى ولعب الكرة على يسار الحارس البولندي مارسين بولكا (23).

وفوت الجزائري رياض محرز فرصة لإضافة هدف ثانٍ عندما تلقى كرة على حدود منطقة الجزاء، ولعبها بعيداً عن المرمى (38).

ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاع الفرنسي ألكسندر لاكازيت فرصة كبيرة لنيوم، عندما واجه المرمى وصوب كرة قوية تصدى لها الحارس السنغالي إدوارد ميندي وحولها لركنية (50).

وصوّب علي الأسمري كرة قوية تصدى لها ميندي ببراعة وأنهى خطورتها (87)، فيما ناب القائم عن حارس الأهلي عندما تصدى لكرة عبدالعزيز نور، قبل أن تعود للمتسلل لاكازيت (89).

وبدأ الاتفاق مشواره بنجاح هو الآخر بعد فوزه على ضيفه الخلود 2-1، سجل للاتفاق الجنوب إفريقي موهاو نكوتا (7) والهولندي جورجينيو فينالدوم (61)، بينما جاء هدف الخلود الوحيد عن طريق الإنجليزي جون باكلي (36).

واقتنص ضمك نقطة من ضيفه الحزم بعد تعادله المتأخر معه 1-1، تقدم الحزم بهدف سجله البرتغالي فابيو مارتينز (57 من ركلة جزاء) وعادل المغربي جمال حركاس (98)، بعدما أهدر السوري عمر السومة أهدر ركلة جزاء وفرصة الحسم للحزم (96).