16 خيلاً تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان

أبوظبي (الاتحاد)



بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يستضيف مضمار كازان الدولي للفروسية في جمهورية تتارستان الروسية، السبت، المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثانية والثلاثين.

وتقام السلسلة الغالية، دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، وإعلاء شأنها في المضامير الدولية كافة.

ويشهد سباق المحطة الروسية مشاركة 16 خيلاً تمثل نخبة المرابط الروسية، إذ تُعد روسيا من أبرز الدول المنتجة للخيل العربي، كما يقام السباق ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، فيما تبلغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار.

وتضم قائمة المشاركين، مجموعة من أبرز الأسماء والأبطال، في مقدمتهم الجواد «ساحر» بطل نسخة عام 2023، ونسخة عام 2021 والمنحدر من (نظام - جيزابيل بنت دورمان)، للمالك مردوخوفيتش ادوارد، إلى جانب «توفيق» (جنرال - رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس)، إضافة إلى كل من فوسخود تيرسك، ميدني ماكسيموس، جارجاميل، سنو ستورم تيرسك، بوفولا، ستارك، بوداروك تيرسك، غافوت، أندرتيكر، سافاب، نيمبوس تيرسك، فيندهوك، مخرام، ديفونشير تيرسك.

من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نفخر بالشراكة الإماراتية الروسية المتميزة، وما تشكله من نجاحات وصور مبهرة ودوافع كبيرة لاستمرارية، وتواصل هذه المحطة المهمة في أجندة سباقات الكأس الغالية».



وأضاف: «الوصول إلى المحطة العاشرة وتنظيمها في جمهورية تتارستان، وبالتحديد في مضمار كازان الدولي، يعكس مدى حرصنا واهتمامنا للوصول لجميع ملاك ومربي الخيول العربية، ودعم مسيرتهم والارتقاء بمستويات الاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي، لما يمثله سوق الإنتاج الروسي من أهمية كبيرة لقطاع الخيل العربي حول العالم».

وقال: «يسرنا التواجد في مضمار كازان الدولي الذي أحتضن السباق في السنوات الأخيرة وسط حضور جماهيري وأجواء رائعة وتنظيم متميز، ونتطلع للحفاظ على المكتسبات والمنجزات التنظيمية المهمة، بما ينسجم مع خططنا وأهدافنا الطامحة لتشجيع وتحفيز الملاك والمربين للخيل العربي، وتقديم الفرص المثالية للجميع، من أجل التفاعل والمشاركة في سباقاتنا السنوية»، معرباً عن فخره بالمشاركة الكبيرة والواسعة من نخبة المرابط الروسية، وهو ما يؤكد المكانة المرموقة التي يحظى بها كأس رئيس الدولة في الأوساط العالمية».