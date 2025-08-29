السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الوافد الجديد» يضاعف أحزان ميلان!

«الوافد الجديد» يضاعف أحزان ميلان!
29 أغسطس 2025 10:24

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نكونكو يغادر تشيلسي إلى ميلان
«مزارع» يصنع التاريخ في الدوري الإيطالي!


خسر نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، جهود الوافد الجديد لاعب الوسط السويسري أردون جاشاري، لمدة شهرين، بعد تعرضه لكسر في عظم الشظية خلال التمارين.
وقال النادي في بيان مقتضب «أكدت الفحوصات أنه يعاني من كسر مفتوح في الشظية اليمنى، لا يتطلب تدخلاً جراحياً»، من دون أن يحدد مدة غيابه.
لكن الصحافة الإيطالية قدّرت فترة ابتعاده بنحو شهرين.
وكان مدرب الفريق اللومباردي ماسيميليانو أليجري أوضح في مؤتمر صحفي في وقت سابق أن الوافد السويسري الجديد تعرض للإصابة «خلال مواجهة تدريبية إثر احتكاك مع المكسيكي سانتياجو خيمينيس».
وأنفق ميلان 36 مليون يورو للتعاقد مع جاشاري «23 عاماً» قادماً من كلوب بروج البلجيكي.
وكان ميلان استهل موسمه في الدوري بخسارة على أرضه أمام الصاعد كريمونيزي 0-2 في المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، على أن يلاقي ليتشي ضمن المرحلة الثانية.

الدوري الإيطالي
ميلان
ماسيميليانو أليجري
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©