«الوافد الجديد» يضاعف أحزان ميلان!



روما (أ ف ب)



خسر نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، جهود الوافد الجديد لاعب الوسط السويسري أردون جاشاري، لمدة شهرين، بعد تعرضه لكسر في عظم الشظية خلال التمارين.

وقال النادي في بيان مقتضب «أكدت الفحوصات أنه يعاني من كسر مفتوح في الشظية اليمنى، لا يتطلب تدخلاً جراحياً»، من دون أن يحدد مدة غيابه.

لكن الصحافة الإيطالية قدّرت فترة ابتعاده بنحو شهرين.

وكان مدرب الفريق اللومباردي ماسيميليانو أليجري أوضح في مؤتمر صحفي في وقت سابق أن الوافد السويسري الجديد تعرض للإصابة «خلال مواجهة تدريبية إثر احتكاك مع المكسيكي سانتياجو خيمينيس».

وأنفق ميلان 36 مليون يورو للتعاقد مع جاشاري «23 عاماً» قادماً من كلوب بروج البلجيكي.

وكان ميلان استهل موسمه في الدوري بخسارة على أرضه أمام الصاعد كريمونيزي 0-2 في المرحلة الأولى نهاية الأسبوع الماضي، على أن يلاقي ليتشي ضمن المرحلة الثانية.