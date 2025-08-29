السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

زفيريف يتحدى «الألم» في «فلاشينج ميدوز»!

29 أغسطس 2025 10:36

 
نيويورك (د ب أ)

يعاني نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف آلاماً في الظهر، خلال مشاركته في بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» آخر بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم.
ورجع زفيريف استمرار الانزعاج الذي يشعر به خلال الأسبوعين المقبلين، وهو ما يضاعف من صعوبة ما يواجهه في المسابقة، المقامة حالياً بالولايات المتحدة على الملاعب الصلبة.
وصرح زفيريف «28 عاماً»، المصنف الثالث عالمياً، بأن ظهره لا يزال يسبب له مشاكل، بعد وصوله إلى الدور الثالث من المسابقة، مضيفاً أنه لم يكن يعاني أي ألم عضلي عندما سئل، دون تقديم مزيداً من التفاصيل.
وتغلب زفيريف على البريطاني جاكوب فيرنلي بنتيجة 6 - 4 و6 - 4 و6 - 4 في الدور الثاني للبطولة، وحقق فوزه الثاني بالمسابقة، ليواجه السبت الكندي فيليكس أوجيه-ألياسم، من أجل حجز مقعد في دور الـ16 للبطولة.
ولا يزال زفيريف يبحث عن التتويج بلقبه الأول في المسابقات الأربع الكبرى حتى الآن.
وكان زفيريف، الذي تأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة أشار للمرة الأولى إلى مشاكل ظهره خلال مشاركته في بطولة سينسيناتي التحضيرية لبطولة أميركا المفتوحة، مشيراً إلى أن الإفراط في استخدام مسكنات الألم، التي تناولها لعلاج آلام ظهره، ربما يكون قد أسهم في حدوث مشاكل بدنية خلال البطولة.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
ألكسندر زفيريف
