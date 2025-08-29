السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجناح الشاب» يعود إلى قائمة أستراليا بعد غياب عام

«الجناح الشاب» يعود إلى قائمة أستراليا بعد غياب عام
29 أغسطس 2025 10:53

ملبورن (رويترز)

أخبار ذات صلة
مهاجم تشيلسي يقترب من بايرن ميونيخ
بايرن يعترف: الدوري الإنجليزي «في مستوى آخر مالياً»


عاد الجناح الشاب نيستوري إيرانكوندا لمنتخب أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى، منذ قرابة العام، بينما ضم المدرب توني بوبوفيتش سبعة لاعبين لم يسبق لهم الدفاع عن ألوان الفريق الوطني في تشكيلته لمواجهة نيوزيلندا ودياً.
يأتي اختيار إيرانكوندا بعد انتقاله إلى نادي واتفورد الإنجليزي بعد فترة محبطة مع عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ.
وخاض إيرانكوندا (19 عاماً)، والذي ولد في مخيم للاجئين في تنزانيا لأبوين من بوروندي، أول مباراة له مع منتخب أستراليا تحت قيادة المدرب السابق جراهام أرنولد العام الماضي لكن بوبوفيتش تجاهله في آخر ثلاث فترات دولية.
وتلقى كل من نواه بوتيتش (أوستريا فيينا النمساوي) ونيكولاس ميلانوفيتش (أبردين) وأدريان سيجيتشيتش (بورتسموث) وأنتوني كاليك (هايدوك سبليت) أول استدعاء دولي لهم للمنتخب الأول ضمن قائمة تضم 25 لاعباً تم اختيارها لينضموا إلى لاعب الوسط ماكس بالارد وثنائي حراسة المرمى توم جلوفر وبول إيزو الذين لم يسبق لهم تمثيل المنتخب.
لكن الحارس المخضرم وقائد الفريق السابق مات رايان تم استبعاده بعد أيام من توقيعه على عقد جديد قصير الأمد مع نادي ليفانتي الإسباني.
وخاض رايان مباراته 100 مع منتخب أستراليا في يونيو الماضي، حين حسموا التأهل إلى كأس العالم 2026 بالفوز 2-1 على السعودية في جدة.
وتم استدعاء جوردان بوس وايدين هروستيتش وفران كاراتشيتش وهايدن ماثيوز وسام سيلفيرا للمشاركة في مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا في سبتمبر.
وستكون المباراة الأولى في الخامس من سبتمبر، بينما ستقام الثانية في التاسع من الشهر ذاته.

أستراليا
نيوزيلندا
واتفورد
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©