«الجناح الشاب» يعود إلى قائمة أستراليا بعد غياب عام

ملبورن (رويترز)



عاد الجناح الشاب نيستوري إيرانكوندا لمنتخب أستراليا لكرة القدم للمرة الأولى، منذ قرابة العام، بينما ضم المدرب توني بوبوفيتش سبعة لاعبين لم يسبق لهم الدفاع عن ألوان الفريق الوطني في تشكيلته لمواجهة نيوزيلندا ودياً.

يأتي اختيار إيرانكوندا بعد انتقاله إلى نادي واتفورد الإنجليزي بعد فترة محبطة مع عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

وخاض إيرانكوندا (19 عاماً)، والذي ولد في مخيم للاجئين في تنزانيا لأبوين من بوروندي، أول مباراة له مع منتخب أستراليا تحت قيادة المدرب السابق جراهام أرنولد العام الماضي لكن بوبوفيتش تجاهله في آخر ثلاث فترات دولية.

وتلقى كل من نواه بوتيتش (أوستريا فيينا النمساوي) ونيكولاس ميلانوفيتش (أبردين) وأدريان سيجيتشيتش (بورتسموث) وأنتوني كاليك (هايدوك سبليت) أول استدعاء دولي لهم للمنتخب الأول ضمن قائمة تضم 25 لاعباً تم اختيارها لينضموا إلى لاعب الوسط ماكس بالارد وثنائي حراسة المرمى توم جلوفر وبول إيزو الذين لم يسبق لهم تمثيل المنتخب.

لكن الحارس المخضرم وقائد الفريق السابق مات رايان تم استبعاده بعد أيام من توقيعه على عقد جديد قصير الأمد مع نادي ليفانتي الإسباني.

وخاض رايان مباراته 100 مع منتخب أستراليا في يونيو الماضي، حين حسموا التأهل إلى كأس العالم 2026 بالفوز 2-1 على السعودية في جدة.

وتم استدعاء جوردان بوس وايدين هروستيتش وفران كاراتشيتش وهايدن ماثيوز وسام سيلفيرا للمشاركة في مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا في سبتمبر.

وستكون المباراة الأولى في الخامس من سبتمبر، بينما ستقام الثانية في التاسع من الشهر ذاته.