أوساكا تقتحم «المعركة الكلامية» في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (رويترز)



قالت نعومي أوساكا إن استخدام كلمات مثل «غير متعلمة» و«غير راقية» لانتقاد لاعبة تنس سوداء كانت من بين أسوأ ما يمكن قوله خلال مشادة حادة بين تيلور تاونسند وإيلينا أوستابنكو في بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وتغلبت تاونسند، وهي من أصحاب البشرة السمراء، على أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة 2017 بنتيجة 7-5 و6-1 في مباراة صعبة بالدور الثاني، لكن بعد وقت قصير من نقطة الفوز بالمباراة دخلت اللاعبتان في نقاش حاد عند الشبكة.

وكشفت تاونسند عن جزء من المشادة الكلامية خلال مقابلة في الملعب وبعد ذلك قالت في مؤتمر صحفي إن أوستابنكو ستضطر للإجابة عما إذا كانت هناك «إيحاءات عنصرية» في المشادة.

وقالت أوستابنكو عبر حسابها على تطبيق إنستجرام في وقت لاحق إن غضبها نابع من رفض تاونسند الاعتذار بعد فوزها بنقطة في لحظة مصيرية عندما لمست الكرة طرف الشبكة وظلت في اللعب، حيث اتهمت اللاعبة الأمريكية بأنها «غير محترمة».

وأضافت اللاعبة اللاتفية في بيان آخر أنها لم تكن عنصرية في حياتها، لكن أوساكا أثارت هذا الأمر قائلة إن الكلمات التي استخدمتها أوستابنكو خلال المشادة كانت «قليلة الذوق».

وقالت أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب كبرى «إنها واحدة من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تقولها للاعبة تنس سوداء في رياضة أغلب لاعبيها من البيض، أعرف تيلور وأعرف مدى اجتهادها في العمل وأعرف مدى ذكائها، لذا فهي أبعد ما تكون عن كونها غير متعلمة أو أي شيء من هذا القبيل».

وقالت أوساكا مبتسمة: «إذا كنت تسألني بصدق عن تاريخ أوستابنكو، فلا أعتقد أن هذا هو أكثر الأشياء جنوناً التي قالتها، أعتقد أنه توقيت سيئ وأسوأ موقف يمكن أن يحدث، لا أعرف ما إذا كانت تعرف خلفيات هذا الأمر تاريخياً في الولايات المتحدة، أعرف أنها لن تقول ذلك مرة أخرى في حياتها، لكن نعم، كان ذلك فظيعاً هذا سيئ للغاية».

وحول السبب الرئيس للجدل، قالت أوساكا إنها لن تهتم إذا ما اعتذرت إحدى المنافسات عند الشبكة أم لا.

وأضافت: «بالتأكيد لن أهتم إلى الحد الذي يؤثر عليَ، ويجعلني أصل لهذه الدرجة من الغضب الشديد».