سينر.. «رسالة تحذير» بـ «المتتالية 23»!



نيويورك (رويترز)



واصل يانيك سينر انطلاقته في مشوار الدفاع عن لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وتغلب 6-3 و6-2 و6-2 على الأسترالي أليكسي بوبيرين، ليصعد على حسابه إلى الدور الثالث، ويرسل تحذيراً لمنافسيه على اللقب في نيويورك.

وكان من المتوقع أن يواجه المصنف الأول عالمياً، والذي يسعى لأن يصبح أول لاعب يحتفظ باللقب في فلاشينج ميدوز منذ أن فاز روجر فيدرر بآخر ألقابه الخمسة في 2008، اختباراً صعباً أمام منافس عنيد لكنه حقق الفوز دون عناء.

وحقق سينر الانتصار 23 على التوالي في مبارياته على الملاعب الصلبة بالبطولات الكبرى، ليرفع رصيده إلى 41 فوزاً، مقابل تسع هزائم معادلاً الرقم الذي حققه فيدرر في أول 50 مباراة له على هذه الملاعب في البطولات الكبرى.

وقال سينر الذي سيواجه الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 27 في الدور المقبل: «بالطبع أحاول أن أقدم أفضل ما لدي».

وأضاف: «مباريات الدور الأول دائما ما تكون مختلفة مقارنة بالأدوار اللاحقة (في البطولة)، أنا سعيد للغاية بأنني تمكنت من التحكم في المباراتين بأفضل شكل ممكن، عندما تكون متقدما بمجموعتين، تحاول تقديم أفضل ما لديك».

وتابع: «شعرتُ بأن إرسالي لم يكن جيداً، لكنني كنت أردُّ الضربات بشكل جيد، خاصة في الإرسال الثاني، أنا سعيد بما قدمته، أهدف إلى تحسين إرسالي، لكنني مرتاح للجوانب الأخرى في الأداء».

وتعثر بوبيرين، الذي وصل إلى ملعب آرثر آش على أمل الإطاحة بحامل اللقب للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على نوفاك ديوكوفيتش قبل 12 شهراً، بشكل كبير في وقت مبكر عندما تقدم سينر 4-1.

وحسم سينر المجموعة الأولى عبر إرساله، ثم طلب من المعالج قص الضمادات على قدمه اليمنى خلال الاستراحة، قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مهمته أمام المصنف 36 عالمياً.

وأجبر المصنف الأول منافسه بوبيرين على ارتكاب خطأ ليكسر إرساله مبكراً في المجموعة الثانية، ورغم أنه واجه بعض المقاومة أثناء إرساله في الشوط السادس، فإنه فاز بسهولة بالمجموعة، بعد أن استبدل ضرباته القوية بضربة ضعيفة عند الشبكة في نقطة المجموعة.

وبدأت ذكريات فوز بوبيرين على سينر في لقائهما السابق الوحيد، والذي كان في بطولة مدريد المفتوحة 2021، تتلاشى بشكل متزايد عندما تأخر بوبيرين في المجموعة الثالثة، قبل أن يحسم سينر المواجهة عبر ضربة إرسال ساحقة مدوية.

وسيكون لدى سينر، الذي يسعى لمعادلة منافسه الأبرز كارلوس ألكاراز برصيد خمسة ألقاب في البطولات الكبرى لكل منهما، يوم واحد للتعافي وقال إنه يفكر في عدد من المطاعم الإيطالية لإشباع شهيته.

وأضاف سينر: «أعرف بعض المطاعم الإيطالية الجيدة هنا، ولدي ثلاثة أو أربعة مطاعم نتنقل بينها، نيويورك توفر مطاعم رائعة، وسكانها لطفاء للغاية».

وتابع: «شكراً لكم مرة أخرى على الدعم وسنرى كيف ستسير الأمور في الدور المقبل».