الرياضة

مدرب ليفربول يكشف عن رأيه في قرعة «أبطال أوروبا»

مدرب ليفربول يكشف عن رأيه في قرعة «أبطال أوروبا»
29 أغسطس 2025 11:22

 
لندن (د ب أ)

كشف الهوندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن انطباعاته تجاه نتائج قرعة فريقه في دوري أبطال أوروبا.
وسيكون بطل الدوري الإنجليزي في مواجهة ضد 8 أندية بمرحلة المجموعات، حيث يستضيف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وآيندهوفن الهولندي، وكاراباخ الأذربيجاني، ويخرج لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني ومارسيليا الفرنسي وجالطة سراي التركي.
وعقب القرعة التي أجريت في موناكو، علق سلوت عبر الموقع الرسمي لليفربول قائلاً: «أعتقد أن أول شيء يمكن قوله هو ما قلته الموسم الماضي، إنها قرعة قوية، لكننا نعرف أن هذا ما كان سيحدث، لأنها بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة مع الشكل الجديد للمسابقة، فلن تكون ثمة قرعة سهلة».
وتابع: «لكن من الواضح أيضا أنها قرعة مثيرة، وهناك مباريات كبرى بالانتظار، سواء على ملعبنا أو خارجه».
وأضاف سلوت: «أن نستقبل ريال مدريد مجدداً في أنفيلد، لهو أمر مميز، ولقاء الموسم الماضي لا ينسى، وأنا أتوقع أن يكون اللقاء القادم كذلك، الشيء المؤكد أن العالم كله سيتطلع لرؤية هذه المواجهة».
وأوضح أيضاً: «بشكل شخصي، سيكون من الرائع أن أواجه فريقاً هولنديا وهو آيندهوفن، إنه بطل الدوري عامين متتاليين، والأمر نفسه ينطبق على جالطة سراي الذي فاز بـ 3 ألقاب متتالية في الدوري التركي، وكذلك كاراباخ بطل أذربيجان».
وأضاف: «أيضاً مواجهة فرق من فئة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وفرانفكورت ومارسيليا تبرز قوة هذه المسابقة».
وواصل مدرب ليفربول: «لن تكون هناك أي مباراة سهلة بالنسبة لنا هذا أمر واضح، لكنني واثق من أن جماهير الفريق ستحرص على دعمنا في المواجهات، سواء داخل ملعبنا أو خارجه، لأن جميع المباريات ستلعب وسط أجواء جماهيرية رائعة».
وقال: «الجماهير ستستمتع للغاية بأجندة مزدحمة ما بين مواجهات محلية وأوروبية، لكننا سنكون جاهزين للتحديات المنتظرة».

