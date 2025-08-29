جوف «الفائزة الباكية» في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (رويترز)



مسحت كوكو جوف بطلة أميركا المفتوحة للتنس سابقاً دموعها في منتصف المباراة، بعد سلسلة من الأخطاء في ضربة الإرسال، لتهزم الكرواتية دونا فيكيتش غير المصنفة بنتيجة 7-6 و6-2، وتبلغ الدور الثالث في آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم.

وتعين على جوف، التي لا تزال في المراحل الأولى من شراكتها التدريبية مع أخصائي الميكانيكا الحيوية جافين ماكميلان الذي عينته خصيصاً لتحسين إرسالها، أن تقاتل بقوة في مباراة صعبة، قبل أن تضرب موعداً في الدور المقبل مع البولندية ماجدالينا فريخ المصنفة 28.

وفي مواجهة مثيرة بالفترة المسائية عانت اللاعبتان للعثور على إيقاعهما في المجموعة الأولى في ملعب آرثر آش، قبل أن تكبح جوف عدد الأخطاء السهلة في الإرسال لتحسم المجموعة لمصلحتها بعد شوط فاصل.

وشوهدت بطلة 2023 تبكي، وهي تغطي وجهها بالمنشفة خلال استراحة من اللعب في وقت سابق، بعد تعرضها لكسر الإرسال في الشوط التاسع، قبل أن تستفيد من فترة علاج فيكيتش من مشكلة في ذراعها الأيمن إذ قامت بالتدرب على تسديد الكرات لفترة وجيزة.

وبعد أن ارتكبت اللاعبتان 16 خطأ مزدوجاً فيما بينهما في المجموعة الافتتاحية، استفاقت جوف وفيكيتش في المجموعة الثانية، لكن جوف هي التي ضغطت بقوة أكثر لكسر إرسال منافستها لتتقدم 3-1.

واستفادت اللاعبة الأميركية، التي عانت أيضا في مباراتها في الدور الأول أمام أيلا تومليانوفيتش، من سلسلة من الأخطاء من فيكيتش لتكسر إرسالها مجدداً قبل أن تحسم الفوز بالمباراة وتثأر لخسارتها في الدور الثالث أمام اللاعبة الكرواتية في أولمبياد باريس العام الماضي.

وقالت جوف للجماهير قبل أن تجهش بالبكاء مرة أخرى: «السعادة لا تسعني بعودتي إلى هذا الملعب، وأنتم يا رفاق تجلبون لي الكثير من السعادة، أفعل ذلك من أجلي ومن أجل إسعادكم، رغم صعوبة المنافسة لا يوجد مستحيل«.

وفي حضور لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز بين نجوم بارزين في المدرجات، أقرت جوف بأن رؤية بايلز الحاصلة على 11 ميدالية أولمبية حفزتها على تجاوز أزمتها.

وحصدت بايلز ثلاث ميداليات ذهبية في ثالث دورة أولمبية لها في باريس، بعد أن كادت أن تعتزل الرياضة عقب انسحابها من دورة ألعاب طوكيو 2021 بسبب مشاكل الصحة النفسية.

وقالت جوف: «رأيتها وحفزتني على الخروج من مشاكلي في الملعب، كنت أفكر إذا كان بوسع لاعبة جمباز مثلها أن تحقق كل ما حققته وسط الضغوط الهائلة فإن بوسعي السير على خطاها، ألهمتني بشدة لهذا الانتصار».