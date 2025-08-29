السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خطة فينيسيوس.. «الرحيل المجاني» عن ريال مديد!

خطة فينيسيوس.. «الرحيل المجاني» عن ريال مديد!
29 أغسطس 2025 11:41

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم: باراجواي تمهّد الطريق لعصر جديد للراليات
«السابقة التاريخية» تثير قلق جماهير ريال مدريد!


يضغط النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على ريال مدريد برفضه تجديد عقده، في حين يدري رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، رحيل البرازيلي في عام 2026، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بينما تراقب السعودية وأوروبا الموقف.
ويمر مستقبل فينيسيوس جونيور في ريال مدريد بواحدة من أكثر اللحظات توتراً منذ انضمامه إلى النادي في عام 2018، ويرفض البرازيلي، الذي يعتبر لاعباً أساسياً في المشروع الرياضي، تجديد عقده ما لم يحصل على الشروط المالية التي يطالب بها.
في إدارة النادي، يتمسك فلورنتينو بيريز بموقفه الثابت، بعدم مخالفة جدول رواتب اللاعبين، حتى لو كان نجما مثل فينيسيوس، وتشمل مطالب البرازيلي مكافأة قدرها مليون دولار لتجديد عقده، وهو أمر يرفضه بيريز.
ووفقا لمصادر قريبة من المفاوضات، ينوي المهاجم إنهاء عقده والرحيل مجانا في عام 2027، حيث قد يوقع عقداً بملايين الدولارات مع فريق أوروبي، أو يقبل عروضاً خيالية من السعودية، وتصاعد التوتر بعد الكشف عن أن ممثلي فينيسيوس يعقدون اجتماعات مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين منذ عام 2023، وأفادت التقارير أن الأندية السعودية على استعداد لتقديم مبالغ تتجاوز بكثير راتبه الحالي في مدريد.
وألمح البرازيلي أيضاً إلى عدم رضاه عن الإيماءات والتصريحات المثيرة للجدل التي أغضبت جماهير مدريد، التي بدأت تفقد صبرها، وتنتشر فكرة بين أعضاء مجلس الإدارة مفادها أنه إذا لم يستسلم فينيسيوس قبل نهاية عام 2025، سيتم طرحه للبيع في عام 2026، بالنسبة لبيريز فإن الأولوية هي الحفاظ على الاستقرار المالي في غرفة الملابس، ولا يرغب النادي في إرساء سابقة قد تؤدي إلى مطالبات جديدة برواتب اللاعبين الآخرين.
الوضع معقد، فمن جهة، لا يزال فينيسيوس أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في الفريق، ومن جهة أخرى، تتدهور علاقته بالجماهير حتى أن بعض الجماهير تدعم بيعه إذا لم يتحسن الوضع.
وإذا تمسك البرازيلي بموقفه، فإن رحيله في عام 2027 يبدو حتمياً، لكن بيريز قد يمضي قدماً، ويتفاوض على بيعه في عام 2026، ليمنع النادي من خسارة أحد أهم أصوله دون ربح مادي.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فينيسيوس
السعودية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©