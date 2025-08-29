السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
يوفنتوس وريال مدريد.. «مواجهة كلاسيكية» تصنع تاريخ أوروبا

يوفنتوس وريال مدريد.. «مواجهة كلاسيكية» تصنع تاريخ أوروبا
29 أغسطس 2025 11:57

 
معتز الشامي (أبوظبي)

يلتقي ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وعلى امتداد عقود من المنافسات الأوروبية، تظل مواجهات يوفنتوس وريال مدريد، واحدة من أكثر القصص الكروية إثارة وحضوراً في ذاكرة الجماهير، والفريقان التقيا في 22 مناسبة عبر البطولات القارية وكأس العالم للأندية، ما يجعل النادي الملكي هو الخصم الأكثر تكراراً في تاريخ اليوفي على الساحة الدولية.
وتكشف الأرقام عن ملامح تنافس استثنائي، وتمكن يوفنتوس من انتزاع 9 انتصارات على ريال مدريد، وهو أكبر رصيد له من الانتصارات أمام أي فريق في أوروبا، وفي المقابل، تجرع «السيدة العجوز» مرارة الخسارة أمام «الميرنجي» في 11 مباراة، لتصبح أيضاً أكثر الفرق التي هزمته، فيما انتهت مباراتان فقط بالتعادل.
وهذه الأرقام تعكس ندية وندية مضاعفة، خصوصاً أن بعض تلك المواجهات ارتبط بمحطات حاسمة في دوري أبطال أوروبا، ففي نسخة 1996 أطاح يوفنتوس بريال مدريد من نصف النهائي قبل أن يظفر باللقب، وفي 2003 تكرر المشهد حين تفوق الفريق الإيطالي على العملاق الإسباني في طريقه للنهائي، أما في 2015، فكان التفوق لليوفي مرة أخرى بإقصاء الملكي من نصف النهائي.
لكن ريال مدريد رد بقوة في المباريات النهائية، إذ انتصر في نهائي 1998 بهدفي بريدراج مياتوفيتش، قبل أن يُعيد الكرّة في نهائي 2017 بكارديف برباعية تاريخية قادها كريستيانو رونالدو، وتلك المباراة كرّست الفارق في البطولات القارية، وأكدت تفوق الريال في اللحظات الكبرى.
وبعيداً عن النتائج، فإن كل مواجهة بين العملاقين تُعد حدثاً بحد ذاته، حيث يجتمع تاريخ إيطاليا العريق مع زعامة مدريد الأوروبية، في ملحمة كروية تتجاوز حدود الملعب إلى صفحات المجد، ومن المنتظر أن تبقى هذه المواجهة علامة فارقة في كرة القدم العالمية، تختصر معنى الصراع بين القمم.

