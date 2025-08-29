144 مباراة.. الأسهل والأصعب في «الشامبيونزليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أجريت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في موناكو، والآن لدينا قائمة تضم 144 مباراة، ومنذ انتهاء القرعة، استمر الجدل، من كان لديه جدول مباريات أصعب؟ من كان أكثر حظاً ضد منافسيه؟

وعلى مدار 8 أيام من سبتمبر إلى يناير، سيلعب كل فريق من الفرق الـ36 أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارجها، وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى في الدوري إلى دور الـ16، بينما ستخوض الفرق من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة للوصول إلى دور الـ16.

ويبدو جدول الدوري كأي دوري عادي، حيث يحصل كل فريق على 3 نقاط للفوز ونقطة واحدة للتعادل، قبل أن يرتب بناء على نتائجه، ولكنه يختلف تماماً عن نظام الدوري العادي، لأن كل فريق يلعب ضد 8 فرق مختلفة.

لذا، فإن مرحلة دوري أبطال أوروبا ليست متكافئة تماماً، لذلك من الطبيعي أن نتساءل: من لديه القرعة الأسهل، ومن لديه الأقوى؟

واستخدمت شبكة «أوبتا» تصنيفاتها لإعطاء متوسط تقييم لمباريات كل فريق، باستخدام متوسط تقييم الخصوم، حيث يمكن تحديد من حظي بأسهل قرعة، ومن واجه التحدي الأكبر.

من بين الأندية الـ36 التي شاركت في قرعة مرحلة الدوري، كان حظ بايرن ميونيخ الأسوأ، وفقا لـ«أوبتا»، بمتوسط 92.9 نقطة لمنافسيه الثمانية في مرحلة الدوري، أما بافوس وكوبنهاجن، فكانا الأفضل حالاً، بمتوسط 88.7 نقطة.

وجاء ترتيب الفرق الإسبانية من الأكثر صعوبة إلى الأقل صعوبة، أتلتيكو مدريد (92.1)، أتلتيك بلباو (91.6)، برشلونة (90.9)، ريال مدريد (90)، وفياريال (89.6).

ويواجه فريق دييجو سيميوني إنتر ميلان، وليفربول، وآينتراخت فرانكفورت، وأرسنال، وبوردو، وآيندهوفن، يونيون سانت جيلواز، وجالطة سراي.

ترتيب صعوبة القرعة

1. بايرن ميونيخ: 92.9

2. باريس سان جيرمان: 92.7

3. آيندهوفن: 92.6

4. مارسيليا: 92.5

5. نيوكاسل: 92.2

6. أتلتيكو مدريد: 92.1

7. باير ليفركوزن: 92

8. يونيون سانت جيلواز: 91.8

9. سلافيا براج: 91.6

10. آينتراخت فرانكفورت: 91.6

11. أتلتيك بلباو: 91.6

12. قره باج: 91.2

13. كايرات: 91.2

14. أتالانتا: 91

15. برشلونة: 90.9

16. بروج: 90.8

17. جالاتا سراي: 90.8

18. بنفيكا: 90.7

19. بودو-جليمت: 90.7

20. موناكو: 90.6

21. نابولي: 90.5

22. بوروسيا دورتموند: 90.5

23. مانشستر سيتي: 90.2

24. سبورتنج لشبونة: 90

25. ريال مدريد: 90

26. أولمبياكوس: 89.9

27. يوفنتوس: 89.9

28. إنتر ميلان: 89.9

29. تشيلسي: 89.9

30. ليفربول: 89.9

31. أياكس: 89.8

32. فياريال: 89.6

33. توتنهام: 89.1

34. أرسنال: 88.8

35. كوبنهاجن: 88.7

36. بافوس: 88.7