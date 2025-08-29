12 نادياً تُدشّن سباق «النسخة 18» لكأس «أبوظبي الإسلامي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق يوم السبت منافسات النسخة الثامنة عشرة من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي موسم 2025-2026، حيث يفتتح 12 نادياً في المحترفين مشوار البطولة بمباريات ذهاب الدور الأول.

ويستضيف الظفرة نظيره الوصل على استاد حمدان بن زايد، في مواجهة مكرّرة لمباراة الفريقين، ضمن الجولة الثانية للدوري، فيما يلتقي النصر مع البطائح على استاد آل مكتوم، ويخوض العين مواجهة كلباء على استاد هزاع بن زايد، على أن تستكمل الجولة يوم الأحد بثلاث مباريات تجمع خورفكان مع بني ياس، دبا مع الشارقة، والوحدة أمام عجمان.

ويقام الدور الأول بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام جولة الإياب 5 و6 سبتمبر المقبل، للتأهل إلى الدور ربع النهائي، الذي يشهد انضمام شباب الأهلي بطل «دوري أدنوك للمحترفين»، والجزيرة حامل لقب النسخة الماضية من كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، والمتأهلين مباشرة إلى هذه المرحلة.

وتحمل البطولة مسمى «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» للموسم الرابع على التوالي، امتداداً للشراكة التي أعلنتها رابطة المحترفين مع المصرف في يوليو 2022، والتي منحت المسابقة هويتها الحالية.

ويشهد الموسم الحالي تعديلاً بارزاً، بعدما أقرّت رابطة المحترفين السماح بمشاركة «الحارس المقيم» للمرة الأولى في مسابقتي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» و«كأس سوبر إعمار»، إلى جانب استمراره في دوري تحت 23 عاماً.

كما سمحت اللوائح الجديدة بتسجيل 10 لاعبين من فئتي الأجانب والمقيمين في قائمة المباراة، على ألا يتجاوز عددهم داخل أرضية الملعب 8 لاعبين، واشترطت أيضاً أن يكون حارس المرمى مسجلاً من أي فئة غير الأجانب، وفي حال خروجه أو طرده لا يمكن استبداله بحارس أجنبي، إلا إذا لم يتبقَ أي تبديل للفريق.

وتتضمن قائمة الأندية المتوجة بالكأس 8 فرق، يتصدرها شباب الأهلي بخمسة ألقاب، يليه الوحدة بثلاثة ألقاب، ثم الجزيرة والعين والنصر بلقبين لكل منها، مقابل لقب واحد للشباب وعجمان والشارقة.

وعلى مدار 17 نسخة سابقة، أُقيمت 731 مباراة شهدت تسجيل 2192 هدفاً، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، فيما يفصل البطولة 8 أهداف فقط عن بلوغ حاجز الـ2200، ويملك الوحدة الرقم الأعلى في عدد الانتصارات بواقع 57 فوزاً، متقدماً على العين «55 فوزاً»، شباب الأهلي «54 فوزاًَ»، الجزيرة والوصل «53 فوزاً لكل منهما»، ثم النصر «49 فوزاً».

أما على صعيد الهدافين، فيتربع سباستيان تيجالي على القمة برصيد 37 هدفاً، يليه فابيو ليما نجم الوصل بـ34 هدفاً، مع فرصة كبيرة لمعادلة الرقم أو تجاوزه خلال النسخة الحالية.

مباريات السبت

الظفرة – الوصل 17:55

النصر – البطائح 17:55

العين – كلباء 20:30

مباريات الأحد

خورفكان – بني ياس 17:55

دبا – الشارقة 17:55

الوحدة – عجمان 20:30



