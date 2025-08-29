السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أجانب البطائح «كامل العدد» قبل انطلاق موسم السلة

أجانب البطائح «كامل العدد» قبل انطلاق موسم السلة
29 أغسطس 2025 13:00


علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
محمد بن سليم: باراجواي تمهّد الطريق لعصر جديد للراليات

أكمل البطائح لكرة السلة قائمته من الأجانب، بوصول صانع الألعاب الأميركي بي جي هاردي ليُصبح عددهم في قائمة «الراقي» 3 لاعبين، وهم أكوث دينج «جنوب السودان»، وتوني كريس ويل، وبي جي هاردي «أميركا»، وانتظم الثلاثي في التدريبات مع الفريق، تحت قيادة إمام عبدالبديع «ميشو»، وحرص محمد عبدالله الكتبي، رئيس مجلس إدارة النادي، يرافقه علي راشد الكتبي، عضو المجلس، مشرف كرة السلة، ومحمد خادم الكتبي، عضو المجلس، على حضور تدريبات الفريق، بحضور الأجانب والتقاط صور إتمام التعاقد معهم، إضافة إلى «ميشو».
ويسعى محمد عبدالله الكتبي، الذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة شركة كرة القدم بالبطائح، لأن تسير قوة السلة موازية لتفوق وتألق فريق كرة القدم، من خلال توفير عناصر النجاح لـ«الراقي» مع انطلاقة الموسم، بتوفير مدرب صاحب كفاءة وله بصمته الواضحة في نشأة وتطور اللعبة بالنادي، ويملك خبرات كبيرة في تدريب منتخب مصر من قبل، إضافة إلى التعاقد مع أجانب أصحاب قدرات عالية لخدمة الفريق في الموسم الجديد.
عبّر علي الكتبي عن سعادته بإتمام الصفقات الأجنبية في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الطموحات التي يحملها المجلس الحالي، من أجل إحداث نقلة نوعية في كرة السلة، وقال: «رؤية مجلس الإدارة تزويد الفريق بمحترفين متميزين، وتطويره، لكي يصل إلى منصات التتويج في الموسم الجديد، وفي الفترات الماضية وجدنا الفريق تطور بشكل كبير، وكان نداً قويا لأندية لها تاريخها في اللعبة بالدولة، لكننا لم نوفق في التتويج بألقاب، وبالتالي فإن رؤيتنا المقبلة هي التواجد على منصات التتويج، وهذا بالطبع لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والمكثّف من عناصر اللعبة، وهو ما نقوم به حالياً، من خلال التعاقد مع مدرب له بصمته الواضحة في تاريخ اللعبة بالنادي، واختيار عناصر من اللاعبين لديهم قدرات عالية».
وقال: «الخبرات المحلية والأجنبية بالفريق متميزة هذا الموسم، باستمرار الثنائي الدولي جاسم محمد وراشد ناصر، إضافة إلى الثلاثي الأجنبي الذين يملكون خبرات بالسلة العربية، ومنهم توني كريس الذي ظهر بقوة وكفاءة في لبنان، والوجه الجديد دينج بما له من خبرات عالمية ومشاركة في كأس العالم، وطموحاتنا المقبلة لا حدود لها، في ظل الطفرة التي يشهدها النادي».

الإمارات
البطائح
كرة السلة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©