أجانب البطائح «كامل العدد» قبل انطلاق موسم السلة



علي معالي (أبوظبي)

أكمل البطائح لكرة السلة قائمته من الأجانب، بوصول صانع الألعاب الأميركي بي جي هاردي ليُصبح عددهم في قائمة «الراقي» 3 لاعبين، وهم أكوث دينج «جنوب السودان»، وتوني كريس ويل، وبي جي هاردي «أميركا»، وانتظم الثلاثي في التدريبات مع الفريق، تحت قيادة إمام عبدالبديع «ميشو»، وحرص محمد عبدالله الكتبي، رئيس مجلس إدارة النادي، يرافقه علي راشد الكتبي، عضو المجلس، مشرف كرة السلة، ومحمد خادم الكتبي، عضو المجلس، على حضور تدريبات الفريق، بحضور الأجانب والتقاط صور إتمام التعاقد معهم، إضافة إلى «ميشو».

ويسعى محمد عبدالله الكتبي، الذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة شركة كرة القدم بالبطائح، لأن تسير قوة السلة موازية لتفوق وتألق فريق كرة القدم، من خلال توفير عناصر النجاح لـ«الراقي» مع انطلاقة الموسم، بتوفير مدرب صاحب كفاءة وله بصمته الواضحة في نشأة وتطور اللعبة بالنادي، ويملك خبرات كبيرة في تدريب منتخب مصر من قبل، إضافة إلى التعاقد مع أجانب أصحاب قدرات عالية لخدمة الفريق في الموسم الجديد.

عبّر علي الكتبي عن سعادته بإتمام الصفقات الأجنبية في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الطموحات التي يحملها المجلس الحالي، من أجل إحداث نقلة نوعية في كرة السلة، وقال: «رؤية مجلس الإدارة تزويد الفريق بمحترفين متميزين، وتطويره، لكي يصل إلى منصات التتويج في الموسم الجديد، وفي الفترات الماضية وجدنا الفريق تطور بشكل كبير، وكان نداً قويا لأندية لها تاريخها في اللعبة بالدولة، لكننا لم نوفق في التتويج بألقاب، وبالتالي فإن رؤيتنا المقبلة هي التواجد على منصات التتويج، وهذا بالطبع لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والمكثّف من عناصر اللعبة، وهو ما نقوم به حالياً، من خلال التعاقد مع مدرب له بصمته الواضحة في تاريخ اللعبة بالنادي، واختيار عناصر من اللاعبين لديهم قدرات عالية».

وقال: «الخبرات المحلية والأجنبية بالفريق متميزة هذا الموسم، باستمرار الثنائي الدولي جاسم محمد وراشد ناصر، إضافة إلى الثلاثي الأجنبي الذين يملكون خبرات بالسلة العربية، ومنهم توني كريس الذي ظهر بقوة وكفاءة في لبنان، والوجه الجديد دينج بما له من خبرات عالمية ومشاركة في كأس العالم، وطموحاتنا المقبلة لا حدود لها، في ظل الطفرة التي يشهدها النادي».