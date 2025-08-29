السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

استدعاء ثلاثي الشارقة لمنتخبي تونس وألبانيا

استدعاء ثلاثي الشارقة لمنتخبي تونس وألبانيا
29 أغسطس 2025 12:48

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
محمد بن سليم: باراجواي تمهّد الطريق لعصر جديد للراليات


ينضم فراس بالعربي، وري ماناج وفيتا فيتاي لاعبو الشارقة إلى منتخبات بلادهم، لخوض تصفيات «مونديال 2026»، ومباريات ودية دولية، وشارك بالعربي مع تونس، وماناج وفيتاي مع ألبانيا، ويغادر الثلاثي بعد مباراة دبا في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي غدا.
يلعب منتخب تونس مع ليبيريا بالملعب الأولمبي في رادس 4 سبتمبر، وغينيا الاستوائية 8 من الشهر نفسه في بملعب مالابو، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم، أما منتخب ألبانيا، يلعب مباراة ودية مع جبل طارق 4 سبتمبر، ولاتفيا 9 من الشهر نفسه، في تصفيات كأس العالم.
من جانب آخر يسعى الصربي ميلوش مدرب الشارقة خلال التدريب الأخير للاستقرار على قائمة الفريق التي تخوض مباراة دبا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على استاد دبا، وهي المواجهة الثانية أمام «النواخذة» في فترة قصيرة، حيث سبق وأن لعبا معاً في الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» على الملعب نفسه، وانتهت لمصلحة الشارقة 3-1، ومن المنتظر مشاركة العديد من البدلاء لوجود عدد من اللاعبين بصفوف المنتخبات الوطنية ما بين الأول والأولمبي.

الإمارات
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
تونس
ألبانيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©