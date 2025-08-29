استدعاء ثلاثي الشارقة لمنتخبي تونس وألبانيا



علي معالي (أبوظبي)



ينضم فراس بالعربي، وري ماناج وفيتا فيتاي لاعبو الشارقة إلى منتخبات بلادهم، لخوض تصفيات «مونديال 2026»، ومباريات ودية دولية، وشارك بالعربي مع تونس، وماناج وفيتاي مع ألبانيا، ويغادر الثلاثي بعد مباراة دبا في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي غدا.

يلعب منتخب تونس مع ليبيريا بالملعب الأولمبي في رادس 4 سبتمبر، وغينيا الاستوائية 8 من الشهر نفسه في بملعب مالابو، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم، أما منتخب ألبانيا، يلعب مباراة ودية مع جبل طارق 4 سبتمبر، ولاتفيا 9 من الشهر نفسه، في تصفيات كأس العالم.

من جانب آخر يسعى الصربي ميلوش مدرب الشارقة خلال التدريب الأخير للاستقرار على قائمة الفريق التي تخوض مباراة دبا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على استاد دبا، وهي المواجهة الثانية أمام «النواخذة» في فترة قصيرة، حيث سبق وأن لعبا معاً في الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» على الملعب نفسه، وانتهت لمصلحة الشارقة 3-1، ومن المنتظر مشاركة العديد من البدلاء لوجود عدد من اللاعبين بصفوف المنتخبات الوطنية ما بين الأول والأولمبي.