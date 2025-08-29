اختتام ناجح لمسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص في العين



العين (الاتحاد)

أُسدل الستار في منطقة العين على فعاليات مسابقة الفروسية الإقليمية للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – العين 2025، التي نظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للمنطقة، وشهدت مشاركة 11 دولة هي: الأردن، والبحرين، والسعودية، والعراق، وعُمان، والكويت، وليبيا، والمغرب، ومصر، وإيران بالإضافة للإمارات الدولة المضيفة.

وجاءت المسابقة التي استمرت من 25 حتى 27 أغسطس كأول بطولة فروسية إقليمية ضمن إطار الأولمبياد الخاص، ما يعكس ريادة دولة الإمارات في دعم ودمج أصحاب الهمم على المستويين الرياضي والمجتمعي.

وتنافس أكثر من 40 لاعباً ولاعبة من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية في أربع رياضات رئيسية للفروسية، وهي: الترويض، الركوب الإنجليزي، قفز الحواجز، والمسار والسيطرة، وأقيمت المنافسات في إسطبلات فرسان شرطة أبوظبي بمنطقة العين.

وتم تصنيف المشاركين وفق مستوياتهم لضمان العدالة في التنافس وخلق بيئة آمنة ودامجة وبناء على التقسيم تحدد جدول عمل المسابقة. وسجّلت دولة الإمارات أكبر مشاركة بثمانية فرسان، تلتها مصر والمغرب وسلطنة عُمان بأربعة فرسان لكل منها، في حين مثّلت السعودية، البحرين، ليبيا، الكويت، وإيران بثلاثة فرسان، وشارك الأردن والعراق بفارسين من كل دولة.

تألق فرسان الأولمبياد الخاص الإماراتي في المسابقة، بعدما تصدروا ثلاث مجموعات في قفز الحواجز عن طريق كل من مهرة الكعبي وسلطان الخييلي، دينال نافيندرا، وبسمة الغصين، إلى جانب تفوقهم في الركوب الإنجليزي، حيث حصدت مهرة الكعبي وزكية المازمي المركز الأول في مجموعتين مختلفتين.

كما واصلوا حضورهم القوي في المسار والسيطرة بتتويج سلطان الخييلي ودينال نافيندرا بالذهب، وأكدت هذه الإنجازات المتنوعة، مقرونةً بعدد من الفضيات والبرونزيات الأخرى في بقية المسابقات والرياضات، أكدت أن لاعبي الإمارات أثبتوا تميّزهم في المسابقة الإقليمية الأولى من نوعها.

وعبّر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته بنجاح المسابقة في دورتها الأولى قائلاً: «ما شهدناه في منطقة العين يمثل علامة فارقة في مسيرة الأولمبياد الخاص بالمنطقة، حيث نجحنا في ترسيخ رياضة الفروسية كإحدى الرياضات الدامجة الأساسية ضمن برامجنا. تنظيم هذه المسابقة في دولة الإمارات، بما لها من سجل حافل في دعم وتمكين أصحاب الهمم، يؤكد عمق الشراكة التي تربطنا ويعكس رؤيتنا المشتركة لبناء مجتمعات أكثر دمجاً. أهنئ كل الوفود المشاركة، وأشكر الأولمبياد الخاص الإماراتي على التنظيم النموذجي، ونتطلع لتحويل هذه المسابقة إلى منصة سنوية للتلاقي والتقدم المشترك».

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «نشعر بفخر كبير ونحن نختتم أول مسابقة إقليمية للفروسية ضمن برامج الأولمبياد الخاص في منطقتنا، والتي نعتز باستضافتها في منطقة العين. لقد عشنا خلال أيام المسابقة لحظات إنسانية ملهمة، وشاهدنا لاعبين استثنائيين عبّروا عن قدراتهم بكل تصميم، وكانوا مصدر إلهام للجميع. هذه المسابقة لم تكن مجرد حدث رياضي، بل محطة مهمة في مسيرتنا نحو دمج وتمكين أصحاب الهمم، واستمرار طبيعي لإرث النجاح المتحقق في الألعاب العالمية أبوظبي 2019».

وأضاف الهاشمي: «نشكر جميع اللاعبين على أدائهم وروحهم، ولكل الشركاء والداعمين الذين آمنوا بالرسالة وساهموا في تحويل المسابقة إلى قصة نجاح إقليمية نفتخر بها جميعاً، وكل التقدير لقيادتنا الرشيدة التي آمنت بالدمج والتمكين ودعّمت لاعبينا كأفضل ما يكون».



دورة تدريبية

حرصاً على انضباط سير المسابقات وضمان أعلى درجات الجاهزية الفنية، تم تنظيم دورة تدريبية إقليمية تضمّنت جلسات تدريبية يومية أثناء الفعاليات بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، استهدفت مدربي الفرق واللاعبين القادة من مختلف الدول المشاركة، وذلك بهدف توحيد المعايير وتعزيز فهمهم لمتطلبات المنافسات، وإعداد اللاعبين القادة ليكونوا مدربين مساعدين.