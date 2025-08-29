السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قرعة بطولة الأندية العربية للسلة 7 سبتمبر

قرعة بطولة الأندية العربية للسلة 7 سبتمبر
29 أغسطس 2025 14:00

 
دبي (وام)
أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة، أن قرعة النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال، التي يستضيفها نادي النصر في دبي خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين، ستقام يوم الأحد 7 سبتمبر المقبل «عن بُعد»، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل في البطولة أمس.
ووصل عدد الفرق المشاركة إلى 16 نادياً بعد انضمام فريقي الحكمة اللبناني والمنامة البحريني، إلى جانب 14 فريقاً سبق الإعلان عنها، وهي: العربي والريان من قطر، والكويت وكاظمة والقادسية من الكويت، والوحدة وحمص الفداء من سوريا، وشعب حضرموت والميناء من اليمن، والبشائر والسيب من سلطنة عمان، والأنطوني اللبناني، وأهلي طرابلس الليبي، إضافة إلى النصر مستضيف البطولة.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني للبطولة في دبي قبل يوم واحد من انطلاق المنافسات.
وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، أن البطولة ستشهد تعديلاً على لائحة مشاركة اللاعبين الأجانب، حيث يحق لكل فريق تسجيل ثلاثة لاعبين محترفين، بدلاً من النظام السابق الذي كان يقتصر على لاعبين أجنبيين ولاعب عربي، مشيراً إلى أن هذا التعديل سيسهم في رفع المستوى الفني وإثراء المنافسة بين الأندية.

