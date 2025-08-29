الصحف العالمية: أرنولد يعود إلى «المنزل» في قرعة الأبطال



عمرو عبيد (القاهرة)

تصدّرت قُرعة دوري أبطال أوروبا، جميع أغلفة الصحف الأوروبية، من دون استثناء، وحمل عنوان «ماركا» الإسبانية اعترافاً صريحاً وواضحاً بصعوبة مهمة فرقها، قائلة: «لن يكون الأمر سهلاً»، وبينما ترى أن جدول مباريات ريال مدريد يبدو أفضل من نظيره لدى برشلونة، إلا أنها أكدت على مسافات السفر الشاقة، التي سيخوضها «الملكي»، مقارنة بعدد الكيلومترات الأقل التي سيقطعها «البارسا»، مقارنة ببقية فرق «الليجا».

لكن على الجانب الآخر، الكتالوني، كتبت «موندو ديبورتيفو» أن قُرعة برشلونة «مُثيرة» في حين أنها «صعبة» بالنسبة لريال مدريد، وخرج مقال سانتي نولا الرئيس للحديث عن «المُعادلة الصعبة» التي تُحدد مسار كل فريق في البطولة، إذ يعتقد أن «مربط الفرس» يتمثّل في مواجهة الفرق من نفس المستوى العالي، وهم 3 لكل فريق، باستثناء باريس سان جيرمان الذي سيواجه 4 منافسين من هذا النوع، وعلى هامش القُرعة التي أوقعت برشلونة أمام تشيلسي، فإن كليهما يخوض «معركة جانبية» تتعلق بانتقال فيرمين لوبيز، الذي رفض الرحيل، بينما يطلب «البارسا» 90 مليون يورو من «البلوز».

في إيطاليا، قالت «لا جازيتا» إن على فرق «الكالشيو» أن تؤمن بحظوظها في النُسخة الجديدة، بعدما كاد إنتر ميلان يحصد اللقب في الموسم الماضي، ومع المُستوى المتميز الذي يظهر عليه نابولي ويوفنتوس، وكذلك أتالانتا، فإن الكل يترقب المواجهات المُثيرة حسب الجدول، مع امتلاك الأمل في تتويج أحدهم، في حين اهتمت «كورييري ديللو سبورت» أكثر بعودة «أيقونة البلومون السابق»، كيفن دي بروين، إلى ملعب «الاتحاد»، لمواجهة «شُركاء العُمر والنجاح» في مانشستر سيتي.

وسارت الصحف الإنجليزية على نفس الدرب، حيث تحدثت أغلبها عن عودة أليكسندر أرنولد السريعة إلى «المنزل»، حسب عناوين «ذا جارديان» و«ميرور»، بمواجهة فريقه الحالي، ريال مدريد، مع ليفربول في «أنفيلد»، بينما وصفتها «ذا صن» بأنه موعد مُثير وساخن بين جماهير «الريدز» ولاعبها السابق، وأشارت حسب رأيها إلى أن أرسنال وتشيلسي يواجهان أصعب جدول، في حين أن الأمور تبدو في متناول مانشستر سيتي وليفربول.

«ليكيب» الفرنسية عنونت غلافها بوجود عقبات ومفاجآت في طريق «حامل اللقب»، ونشرت تقريراً تساءلت فيه حول ما إذا كان باريس سان جيرمان هو الأسوأ حظاً في القُرعة بين جميع الفرق الأوروبية، بينما وصفت «لو فيجارو» الرحلة بالشاقة التي لن يجد خلالها «الأمراء» أي نوع من الراحة، في حين نقلت على لسان ناصر الخليفي قوله بأن مباراة سان جيرمان مع برشلونة، هي مواجهة ينتظرها العالم كله.

وفي ألمانيا، تحدثت «بيلد» عن مواجهات مُثيرة ومنافسين مذهلين وتحدٍ كبير للفرق الألمانية، ونقلت تصريحات هاري كين حول توقعاته لأسماء أبرز المُرشحين لنيل اللقب، واضعاً بايرن ميونيخ ضمن المفضلين في القائمة، مع مانشستر سيتي وليفربول، ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك باريس سان جيرمان، كما تحدثت عن المفاجآت التي أحدثتها بعض الفرق، حديثة العهد بالبطولة، مثل بافوس القبرصي، وكايرات الكازاخستاني، وبودو جليمت النرويجي.