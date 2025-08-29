59 سباقاً في روزنامة الموسم الجديد لسباقات القدرة



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات سباقات القدرة والتحمل للموسم الجديد (2025 - 2026) في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل من قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، بسباقين تأهيليين لمسافتي 40 و80 كيلومتراً، وفقاً للروزنامة التي أعلنها اتحاد الفروسية والسباق.

ويشتمل برنامج الموسم على 59 سباقاً تقام في الميادين الرئيسية الثلاثة: مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وقرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم أبوظبي، حيث تستضيف بوذيب العدد الأكبر بواقع أكثر من 26 سباقاً وبطولة، فيما تنظم مدينة دبي الدولية نحو 24 سباقاً، وتستضيف الوثبة 9 سباقات.

وتتوقف الأنشطة خلال شهر رمضان خلال الفترة من الثامن عشر فبراير 2026 حتى التاسع عشر من مارس، وتدشن مدينة دبي الدولية للقدرة موسمها يومي 14 و15 نوفمبر بسباق تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 119 كم، وكأس الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كم، بينما تدشن الوثبة برنامجها يوم 30 نوفمبر بسباق كأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كم، يعقبه يوم 6 ديسمبر سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة - للسيدات لمسافة 100 كم.

ومن أبرز المحطات في الموسم، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160كم والمقرر إقامته 8 فبراير في الوثبة، إلى جانب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160كم يوم 10 يناير بمدينة دبي الدولية، ضمن مهرجان سموه الذي يتضمن سباقات للسيدات والإسطبلات الخاصة والأفراس أيام 6 و7 و8 يناير، كما تشهد مدينة دبي الدولية أيضاً مهرجان كأس سمو ولي عهد دبي الذي يشتمل على 4 سباقات، وينطلق في الثالث والعشرين من مارس إلى السابع والعشرين من مارس 2026.

كما يشهد الموسم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة في 22 يناير بقرية بوذيب، ويستمر على مدى عدة أيام بسباقات للفئات المختلفة تصل حتى مسافة 160كم والذي يقام على مدى يومين، فيما يقام مهرجان أبوظبي للقدرة في 13 فبراير 2026 متضمناً ثلاثة سباقات رئيسية.

ومن السباقات الدولية المهمة بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة لمسافة 120كم، والذي يقام بنسخته الثانية أيضاً في قرية بوذيب العالمية في الثالث من يناير 2026.

ويُختتم الموسم بسباقات قرية بوذيب التأهيلية خلال شهر أبريل 2026، والتي يسبقها كأس المدربين بمدينة دبي الدولية للقدرة، وجاءت الروزنامة شاملة لجميع الفئات من ناشئين وسيدات وإسطبلات خاصة، وتؤكد التوازن في توزيع السباقات بما يلبي احتياجات الملاك والفرسان والمدربين، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرياضة الفروسية.