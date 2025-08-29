كوزمين: باب «الأبيض» مفتوح أمام 70 لاعباً بالدوري

معتز الشامي (دبي)



يواصل منتخبنا الوطني تدريباته على ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، وسط ارتفاع الحالة المعنوية لجميع اللاعبين، نظراً للجدية التي يؤدي بها الجميع الحصص التدريبية، سواء في الملعب، أو داخل «صالة الجيم» للارتقاء باللياقة البدنية.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، لاستغلال وديتي سوريا والبحرين 4 و8 سبتمبر المقبل على استاد زعبيل بنادي الوصل، للوقوف على جاهزية أبرز العناصر، ومنح الفرصة لجميع اللاعبين في القائمة للمشاركة في المباراتين للوقوف على مدى الإمكانيات الفنية التي يمكن تقديمها، بالإضافة إلى البحث عن الانسجام المطلوب و«التوليفة السحرية» من اللاعبين قبل معسكر أكتوبر المقبل، الذي يدخله «الأبيض» قبل خوض غمار تصفيات المرحلة الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالدوحة، لمواجهة عُمان وقطر 11و14 من الشهر نفسه.

وبدا لاعبو المنتخب أكثر جديّة وتركيز خلال الحصة التدريبية، في اليوم المفتوح للإعلام مساء أمس الأول في ملعب نادي ضباط الشرطة بدبي، وشدّد لاعبو المنتخب على ضرورة إيصال رسالة لجماهير المنتخب، بالحضور وتقديم الدعم والالتفاف حول المنتخب، فضلاً عن أهمية إعلان المساندة للفريق، والزحف خلفه إلى الدوحة في مباراتيه المؤهلتين إلى كأس العالم.

ومن جانبه، أكد الروماني أولاريو كوزمين أن معسكر إعداد المنتخب الوطني يسير في الطريق الصحيح، أملاً في الوصول إلى «الفورمة» المطلوبة، مع انطلاق مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم خلال أكتوبر المقبل في الدوحة، لافتاً إلى أن المحطة الأولى في النمسا كانت إيجابية للغاية، وحقق «الأبيض» استفادة قصوى من جميع العناصر، التي قدمت أداءً لافتاً ومتميزاً، تمنى استمراره في المباريات المقبلة.

وعن رؤيته لحظوظ المنتخب في التأهل إلى كأس العالم، قال: «ما رأيته من اللاعبين في معسكر النمسا الشهر الماضي يمنحني الأمل الكبير في تأهل الإمارات إلى المونديال، من حيث الدوافع والحماس الذي قدمه اللاعبون، وإذا أدوا بالأسلوب نفسه الذي أداه الفريق في معسكر النمسا، خلال مباراتي عُمان وقطر بتصفيات أكتوبر المقبل، تكون فرصتنا كبيرة في الصعود إلى النهائيات».

وأضاف: «رأيت دوافع كبيرة لدى اللاعبين ورغبة وحماس في معسكر النمسا، والآن عدنا إلى الدوري المحلي، والأندية ساعدتنا كثيراً، وهناك تواصل وتنسيق معها، لكن مستوى البعض تأثر لظروف الطقس والحر في الدوري خلال تلك الفترة، ولكن نتمنى أن يتحسن الوضع في الجولات المقبلة بالنسبة للدوري، بما يعود بالنفع على المنتخب ولاعبيه خلال تجمع أكتوبر المقبل».

وعن قائمة المنتخب التي شهدت استدعاء 28 لاعباً مع تغييرات طفيفة في قوام «الأبيض»، مقارنة بالتجمعين الماضيين، قال: «باب المنتخب مفتوح دائماً أمام جميع اللاعبين، ونحن نختار العناصر الأكثر جاهزية، لكن لا يمكننا القيام بتغييرات كبيرة، ومع ذلك نحن بدأنا في بناء المنتخب بلاعبين قادرين على تنفيذ رؤية الجهاز الفني، وأي لاعب مرحب به مع المنتخب الوطني».

وأضاف: «نحن لدينا قائمة موسعة تضم 70 لاعباً من الدوري نتابعهم بشكل مستمر، وبعضهم يؤدي بمستوى جيد، والبعض الآخر لم يشارك، ولكن نحن نمنحهم الفرصة للمشاركة واللعب».

وقال كوزمين: «الأهم بالنسبة للاعبين أن يشاركوا في المباريات بالدوري، ونحن ندرك أن لعب المباريات الودية لا يكون مثل الرسمية، لكننا نريد منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين دولياً بعد مباراتي الدوري المحلي مع الأندية».

وعن اختيار وديتين أمام سوريا والبحرين، قال: «بعد القرعة ووقعنا مع منتخبين عربيين وخليجيين، وأردنا الاحتكاك بمدرستين قريبتين في الأداء من قطر وعُمان، والآن نحن لدينا تجربة مع سوريا وأخرى أمام البحرين، ونمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، للوقوف على مستوياتهم بالتأكيد».

وأوضح كوزمين أن الوقت ضيق حتى الوصول بالمنتخب إلى «الفورمة» المطلوبة، والبحث عن الحلول الفنية اللازمة في مواجهتي عُمان وقطر في تصفيات أكتوبر المقبل، وشدّد على أن بعض العناصر تحتاج إلى التأهيل والحصول على فرصة المشاركة واللعب بصورة أكبر، وبالتالي يركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية والفنية لجميع اللاعبين للوصول إلى «الفورمة» المطلوبة.

عوض الله يلتحق بالمنتخب الاثنين

كشف مطر الصهباني، مشرف المنتخب الأول، عن أن جميع اللاعبين يشاركون بحماس وجدية خلال التدريبات الحالية، حيث انخرط في المعسكر 27 لاعباً، بينما ينتظر أن يلتحق محمد عوض الله بتشكيلة «الأبيض» والقائمة مساء الاثنين للمرة الأولى، قادماً من الدوري البولندي، حيث يلتحق بالمعسكر وفق النظام الخاص باللاعبين المحترفين بالخارج، ومواعيد انتظامهم مع منتخبات بلادهم.

DSC_2794